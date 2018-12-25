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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Yetiştirdiği hindileri otellere satıyor - AFYONKARAHİSAR

Yetiştirdiği hindileri otellere satıyor - AFYONKARAHİSAR

- Hindi çiftliğinden görüntü - Üretici Tahir Kesgin ve 9 yaşındaki Tahir Kesgin'in konuşması - Detay görüntülerYetiştirdiği hindileri otellere satıyor - Afyonkarahisar 'ın Sandıklı ilçesinde 3 yıldır hindi üreticiliği yapan Tahir Kesgin, yetiştirdiği hindileri Antalya, Denizli ve Afyonkarahisar 'daki otellere gönderiyor - Üretici Kesgin:"Hindilerimiz, durumuna göre 130 ila 160 lira arasında alıcı buluyor. Yerinde kesim ve temizleme işlemlerini de burada yapabiliyoruz. Gelen müşterinin beğendiği hindiyi kesip, hazırlayıp, veriyoruz"AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Sandıklı ilçesinde 3 yıldır hindi üreticiliği yapan 56 yaşındaki Tahir Kesgin, yetiştirdiği hindileri otellere satıyor.İstasyon Mahallesi'nde evinin yanındaki besihanede torunu ile yılda 750 hindi yetiştiren Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun talep nedeniyle bu yıl hindilerin erken satıldığını, elinde 250 hindinin kaldığını söyledi.

Kalan hindilerin de kısa sürede tükeneceğini belirten Kesgin, "3 yıldır düzenli olarak hindi yetiştiriyorum. Civcivken alıyoruz, yetiştirip satıyoruz. Evimizin de bulunduğu alana yonca ekiyoruz. Yemlik darı, arpa, buğday gibi ürünlerimizle hindileri besliyoruz." dedi.
- "Hindilerimizi organik olarak yetiştiriyoruz"Hindi yetiştiriciliğinin zahmetli bir iş olduğunu anlatan Keskin, şöyle devam etti:"Hindilerimizi organik olarak yetiştiriyoruz. Müşterilerimiz çok memnun. Geçen yıl hindi alanlar tekrar almak için bize geliyor. Antalya, Denizli, Sandıklı Hüdai kaplıcalarında bulunan otellerin yanı sıra Afyonkarahisar ’daki otellerden de hindilerimize talep var. Hindilerimiz, durumuna göre 130 ila 160 lira arasında alıcı buluyor. Yerinde kesim ve temizleme işlemlerini de burada yapabiliyoruz. Gelen müşterinin beğendiği hindiyi kesip, hazırlayıp, veriyoruz. Bahçemizde bu hindileri özenle besliyoruz. Küçük torunum Tahir de bana yardımcı oluyor. Okuldan geldikten sonra hindileri birlikte güdüyoruz." - Okul harçlığını çıkarıyorHindi yetiştiriciliği yapan dedesine yardım eden 9 yaşındaki Tahir Kesgin, "Okuldan gelince ödevlerimi yapıyorum. Boş vakitlerimde de dedeme yardım etmeye çalışıyorum. Birlikte hindileri besliyoruz. Hindi beslemeye alıştım, çok seviyorum. Dedem hindileri satınca bana da okul harçlığımı veriyor." diye konuştu.

Karahisar Okul Harçlığı 

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