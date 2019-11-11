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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yetişkin kardeşlerin cenazeleri gasilhaneye getirildi - İSTANBUL

Yetişkin kardeşlerin cenazeleri gasilhaneye getirildi - İSTANBUL

- Cenazelerin gasilhaneye getirilişi Fatih'te 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması - Yetişkin kardeşlerin cenazeleri, arkadaşları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı - Serpil Alkan: - "Kardeşlerine de çok teşekkür ediyorum, onların sayesinde aldım cenazeleri, yoksa kimsesizler mezarlığına gidecekti"İSTANBUL (AA) - Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin cenazeleri, arkadaşları Serpil Alkan tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.Olayın ardından Adli Tıp Kurumuna getirilen Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Alkan'a teslim edildi.Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, cenazeleri bugün ikindi namazının ardından defnetmeye çalışacaklarını söyledi.

Bir gazetecinin, "Vasiyetlerini yerine getirmiş olacaksınız." ifadesi üzerine Alkan, şöyle konuştu:"Üzüleyim mi, sevineyim mi bilmiyorum, bir haftadır yemek bile yemedim. Sizlerin sayesinde buradan kardeşlerine de çok teşekkür ediyorum, onların sayesinde aldım bu cenazeleri, yoksa mümkün değil alamazdım, kimsesizler mezarlığına gidecekti. Arkadaşları da gelecek inşallah hep beraber cenazeyi kaldıracağız."4 kardeş için son görevini yapacağını dile getiren Alkan, "En azından üzerimden bir yük kalktı. Bir de vasiyette bulunduğu için onun da ayrı bir üzüntüsü vardı." dedi.
Kardeşlerin cenazeleri, ikindi vakti Fındıkzade'deki Albayraklar Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığına defnedilecek.

Cenaze Cenaze Namazı Allah 

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