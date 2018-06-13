Yetim ve öksüzlere bayramlık verildi - HATAY

- Tırdan nakledilen suların araçlara yüklenmesi - 1 buçuk litrelik su paketlerinin çadırların önüne indirilmesi - Araçların kasalarda paketlenmiş iftar kumanyasını çadırların önüne getirişi - Kumanya ve su alan Suriyeliler Hatay 'da yetim ve öksüzlere bayramlık verildi - Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla Hatay 'da yetim ve öksüz 130 çocuğa bayramlık kıyafet yardımında bulunulduHATAY (AA) - Türk Kızılayı, İHH ve Yardımeli Derneği, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla Hatay 'da yetim ve öksüz 130 çocuğa bayramlık kıyafet yardımında bulundu.Çocuklar Antakya'da bulunan bir alışveriş merkezindeki mağazadan istediği kıyafeti seçme şansı buldu.Türk Kızılayı Antakya Şubesi Genel Hizmet Yöneticisi Mustafa Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte tespit ettikleri ihtiyaç sahibi 130 yetim ve öksüz çocuğu bayram öncesi sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Çocukların beğendikleri kıyafeti alabildiklerini ifade eden Alp, kendilerine destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti.Alp, herkesin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.Öte yandan merkezi Avusturalya'da bulunan MAA International, Suriye'de rejim güçlerinin saldırıları nedeniyle Doğu Guta'dan tahliye olarak Afrin ve Cinderes bölgesinde çadır kentlere yerleşen 3 bin Suriyeliye iftar kumanyası ve su yardımında bulundu.Derneği Kurumsal İlişkiler Sorumlusu Kerim Akova, yaptığı açıklamada, daha öncede yerel iş ortaklarıyla gerek Suriye'de ve Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan Suriyelilere yönelik yardımlarda bulunduklarını söyledi.
Akova, yardımlarının bundan sonrada süreceğini belirtti.