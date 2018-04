'Yetim Dayanışma Günleri' için kahvaltıda bir araya geldiler

-İHH Eskişehir İl Başkanı Musa Karadaş'ın görüşleri

- İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, ‘Yetim Dayanışma Günleri’ kapsamında Eskişehir’de vakıf üyeleri ve siyasilerle bir araya geldi. ‘Yetim Dayanışma Günleri’ sebebiyle düzenlenen kahvaltı organizasyonunda, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım’ın yanı sıra, Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü ve İHH Eskişehir İl Başkanı Musa Karadaş da yer aldı. Programın açılış konuşmasını yapan İHH Eskişehir İl Başkanı Musa Karadaş, yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemine vurgu yaparak, “Bizler iyiliği yeryüzüne hakim kılmak ve son nefesimize kadar iyilerle ve iyiliklerle uğraşmak için yeryüzündeyiz. İHH Vakfımız da yeryüzünde bu iyiliği tesis etmek, iyilik adına yapılabilecek bütün işleri yapmak için kurulmuş bir vakıftır” şeklinde konuştu.

"İnsani yardımın her alanına hizmet ediyorlar" Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan da İHH’nın faaliyetlerini takdirle karşıladıklarını belirterek, “İHH kelimesini hep duyduk. Duyardık. Bu şekilde beraber olmaktan dolayı mutluluk duydum. 5 kıtada 135 ülkeye ulaşmışlar. Çok büyük bir konu bu. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Baktığımızda insani yardımın her alanına hizmet ediyorlar” ifadelerini kullandı. "Hiçbir bombanın füzenin kurşunun adrese teslim gitmediğini fark ettik" İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ise İHH’nın, Türkiye’nin kurduğu ilk uluslararası yardım kuruluşu olduğu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: “Kızılay’ımız zaten çok eskiden beri vardı. Ama Kızılay biraz daha devletle iç içe bir kuruluştu. Ama İHH, sivil toplum olarak ilk yardım kuruluşudur. O dönem, Bosnak Hersek’te İHH’dan yardım almayan belki de tek bir ev bile kalmadı. Çok gençtik. Ama arkamızda sizler vardınız. Sizler hiç desteğinizi esirgemediniz. Kendi dişinizden tırnağınızdan vererek, güvendiniz, gayret ettiniz, bu sevaba ortak oldunuz. Tüm Bosna Hersek’in bütün ücra köşelerine ulaşıldı. Sonra Çeçenistan meselesi, Afganistan, Kosova ve şuan dünyanın her tarafına baktığımızda yeryüzü kan ve gözyaşı ile sulanmış durumda. Basit bir anlatım ile şunu söylersek; ne yazık ki bir takım güçler İslam Dünyasını parçalamak, yok etmek niyetinde. Bunu yaparken de İslam Dünyasının içerisindeki bu medeniyet havzasının içinde bulunan, hangi görüşte olursa olsun insanlara hiç ayrım yapmıyorlar. Hiçbir bombanın füzenin kurşunun adrese teslim gitmediğini fark ettik. Bomba düştüğü zaman falan İslamcıdır, falan Kemalisttir, falan sağcıdır, falan solcudur ayrımı yapmıyorlar.” Etkinlikte İHH’nın faaliyetleri hakkında çeşitli bilgiler verildi ve videolar yayınlandı.