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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yetim çocuklar iftarda buluştu - ADIYAMAN

Yetim çocuklar iftarda buluştu - ADIYAMAN

- Yetim çocuklar iftarda buluştu - İftar yemeğinden görüntü - Yemeğe katılanlarda görüntüler - İHH Kahta Temsilcisi Mehmet Güllü'nün konuşmasıYetim çocuklar iftarda buluştu - Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde İHH tarafından düzenlenen programda 300 yetim çocuğa iftar verildiADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından 300 yetim çocuğa iftar verildi.
Vakfın Kahta Temsilciliğince bir düğün salonunda, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla düzenlenen program Kur'an - ı Kerim tilavetiyle başladı.
Yetimlerin aileleriyle katıldığı iftar programında yemekler vakıf gönüllüleri tarafından servis edildi.İHH Kahta Temsilcisi Mehmet Güllü, yaptığı konuşmada, yetim ve öksüz çocukların iftar yerini çiçek bahçesine çevirdiğini söyledi.

Vakfın bölge, din, dil ırk ve mezhep gözetmeksizin dünyanın her yerindeki mazlumlara yardım etmeye çalıştığını anlatan Güllü, "İHH dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış, savaş, tabii afet gibi sebeplerden mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, evsiz, yurtsuz kalmış insanlara insani yardım ulaştırmak için kurulan ve hala bu ilkeler doğrultusunda çalışmalarına devam eden bir kuruluştur." diye konuştu.
İlçede bu yıl 500 aileye giyim ve gıda yardımı yapıldığını, 150 öğrenciye burs verildiğini aktaran Güllü, 50 okulda Yetim Kardeş Projesi'ni başlattıklarını, bu çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Program, yetimlere giysi hediye edilmesiyle son buldu.

Mazlum Mezhep Gıda Yardımı Felaket İnsani Yardım 

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