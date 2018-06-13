Yetim çocuklar hayallerini resimlere yansıtacak - İSTANBUL
- Etkinlikte yapılan resimlerden görüntüler - Resim yapan çocuklardan detaylar - Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar'ın konuşması - Yetim Vakfı tarafından hayata geçirilen "Hayallere Değen Resimler" projesi ile yetim çocuklar, savaş, doğal afet, yoksulluk, açlık ve kuraklık ya da sömürge altında olmaktan kaynaklanan duygularını resimleriyle dünyaya anlatacak - Proje kapsamında Suriyeli yetim çocukların yaptığı resimler sergilendiİSTANBUL (AA) - Yetim Vakfı, yetim çocukların, savaş, doğal afet, yoksulluk, açlık ve kuraklık ya da sömürge altında olmaktan kaynaklanan duygularını resimlerle dünyaya anlatması amacıyla "Hayallere Değen Resimler" projesini hayata geçirdi.Projenin tanıtımı dolayısıyla vakfın Fatih'teki binasında düzenlenen toplantıda konuşan Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar, çocukların etkilendiği savaşın izlerini sanatla silmeyi amaçladıklarını söyledi.
Vakfın çocukların çok yönlü gelişmesini önemsediğini vurgulayan Gülsatar, "Bu anlamda bu çocuklarımızın manevi, mesleki, akademik, sosyal ve sanatsal gelişimini sağlamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. İlerleyen yaşlarda kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlayabilmek için çocuklarımızın mesleki açıdan da gelişmelerini amaçlıyoruz." diye konuştu. "Hayaller Resimlere Değiyor" projesinin Reyhanlı'da Suriyeli yetim çocuklarla startının verildiğini aktaran Gülsatar, projeyi Tayland, Bosna Hersek, Filipinler, Endonezya, Sri Lanka ve Pakistan'ın da bulunduğu 13 ülkede hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti. Açıklamanın ardından, vakıf üyeleri ile İstanbul 'da yaşayan Suriyeli çocuklar hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklara daha sonra ressamlar ve atölye eğitmenleri tarafından ders verildi. Vakıf binasında proje kapsamında Suriyeli yetim çocukların yaptığı resimler sergilendi. - "Hayaller Resimlere Değiyor" projesiProje ile Yetim Vakfı bir taraftan duygularını en yalın şekilde sanatla ifade edecek olan yetim çocukların çağrısını ve psiko - sosyal destek/sanat terapisi ile savaşın izlerini silerken, diğer taraftan yeniden hayal kurmanın, üretebilme duygusunu aşılamanın, sorgulamayı öğretmenin mümkün olacağı mesajını tüm dünyaya ulaştırmayı hedefliyor.Ressam İlhami Atalay ve Cemal Toy ile sanat tarihçisi İsmail Erdoğan'dan oluşan ressam kadrosu, psikologlar, terapistler ve atölye eğitmenleri ile yola çıkılacak.1 Temmuz itibarıyla yola çıkacak ekipler, Suriye Rahmet köyü, Lübnan (Filistin kampları), Tayland Patani, Bosna Hersek, Sierra Leone, Filipinler Moro, Burkina Faso, Endonezya Açe, Etiyopya, Sri Lanka ve Pakistan yetimhanelerindeki çocuklar ile atölye çalışmaları yapacak.