Yeşilyurt’ta 24 bina mühürlendi

-Hasarlı evler-Başkan Çınar'ın açıklaması( MALATYA )- Başkan Çınar, depremden zarar gören yerlerde inceleme yaptı MALATYA- Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve 4’ü Malatya’da olmak üzere 41 vatandaşın hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde ön hasar tespit çalışmalarında 200’ün üzerinde binada detaylı incelemeler yapılırken, 24 bina mühürlendi.Yeşilyurt ilçesindeki hasar tespit çalışmalarının büyük bir titizlikle devam ettiğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Depremden Yeşilyurt İlçemizde ciddi seviyede etkilenmiştir. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren Belediyemiz İmar Müdürlüğü ve Fen İşler Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere teknik personellerimiz, araç ve gereçlerle Valilik uhdesinde görevlendirilmişlerdir. Depremin hemen ardından Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde ilçemizde depremden etkilenen bölgelerde ve binalarda ön hasar tespit çalışmalarına hız verilmiştir. Gerek görevlendirilen ekiplerin tespitleri gerekse de vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda ilk etapta 200’ün üzerinde binanın kontrolleri yapılmış olup, toplam 71 binanın ağır hasarlı olduğu kayıt altına alınırken, 9 iş yeri ile 15 mesken olmak üzere toplam 24 bina gerekli teknik incelemelerinin ardından ekiplerimiz tarafından mühürlenmiştir. Teknik ekiplerin gözetiminde yapılan hasar tespit çalışmalarında; 2007 Deprem Yönetmeliğine tabi mühendislik hizmetleri alan binalarda çok büyük sıkıntıların olmadığı gözlemlenmiştir. Sarsıntının şiddetli olması nedeniyle bazı binalarda duvar ve sıva çatlakları tespit edilmiştir ancak bunlar paniğe yol açabilecek ciddi sıkıntılar değildir. Vatandaşlarımızdan ricamız evlerinde veya iş yerlerinde hasar veya büyük çatlaklar var ise mutlaka Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile 444 8 910 nolu Çağrı Merkezimiz üzerinden Zabıta Müdürlüğümüze bildirmelerini özellikle istirham ediyoruz. Ekiplerimiz gelen talepleri anında değerlendirecek ve binalarda gerekli incelemeleri hemen yapacaktır. Vatandaşlarımızın can ve güvenliği bizim için önemlidir, bunun içinde gereken ne varsa büyük bir titizlikle yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.Başkan Çınar ayrıca Salköprü, Hasanbey ve Abdulgaffar mahallelerini ziyaret ederek depremden etkilenen binaları incelerken, vatandaşlara ve esnaflara ‘geçmiş olsun’ dileklerini paylaştı.6.8 büyüklüğündeki depremin ardından millet olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ettiklerini söyleyen Başkan Çınar, “Birlik ve beraberlik ortamına en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde devletimiz, tüm imkanlarıyla halkımızın yanındadır. Biz her açıdan çok büyük bir devletiz, bizi güçlü kılan iyi ve kötü günde kenetlenmemiz, yardımlaşmamız ve kardeşlik hukuku içerisinde hayatımızı sürdürmemizdir. 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra millet olarak ele ele verdik ve yaralarımızı hep birlikte sarıyoruz. İlçemizde depremde etkilenen bölgelerimizi tek tek ziyaret ederek, hasar gören binalarımızı inceliyoruz. Bizler ‘Gün Kardeşlik Günüdür’ anlayışıyla yola çıkarak vatandaşlarımızla her zaman olduğu gibi yine iç içeyiz, yine el ele vermiş durumdayız. Bire bir görüştüğümüz hemşehrilerimizin ‘Allah devletimize zeval vermesin, milletimizi korusun ve muhafaza etsin’ duaları, bizi biz yapan inanç değerlerimizin yanı sıra birlikte yaşama kültürümüzün ne kadar güçlü ve sarsılmaz olduğunu kanıtlamaktadır. Devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarının imkanları seferber edilmiştir. Yeşilyurt Belediyesi olarak depremin yaşandığı ilk andan itibaren halkımızın yanında olduk, imkanlarımızı seferber edip, gereken ne varsa yerine getirdik. Başkan Yardımcılarımızla birlikte mahallelerimizi tek tek geziyoruz, esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini yerinde öğreniyoruz, yapılacak çalışmalar ve yardımlar hakkında detaylı bilgiler paylaşıyoruz. İlçemizin tüm bölgelerini ziyaret ederek depremde hasar gören binaları yerinde inceleyip, halkımızın beklenti ve taleplerini öğrenmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.