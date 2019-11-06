Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yeşilyurt Cezaevi'nde hatıralar yeniden canlandı, 50 yıllık cezaevi müzeye dönüştürüldü

Yeşilyurt Cezaevi'nde hatıralar yeniden canlandı, 50 yıllık cezaevi müzeye dönüştürüldü

Cezaevi müzesinden detaylar

Açık Görüş Kıraathane Ziyaretçiler Konferans 

-Başkan Mehmet Çınar konuşma

( MALATYA -ÖZEL) MALATYA

- Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde uzun süre kullanılan cezaevi, Yeşilyurt Belediyesi tarafından müzeye dönüştürüldü. Koğuşların o döneme ait figürlerle dekore edilmesi ile hatıralar da yeniden canlandı.Yeşilyurt ilçesi Gedik Mahallesi'nde 50 yıl önce yapılan cezaevi, yaklaşık 37 yıl açık kaldı. 13 yıl önce cezaevinin kapanması ile atıl duruma düşen bina ile ilgili proje hazırlayan Yeşilyurt Belediyesinin girişimleri ile 1,5 yıl önce cezaevinin bir kültür adası olması için çalışmalara başlandı. Kültür Bakanlığı ile birlikte hazırlanan projenin tamamlanması ile birlikte eski cezaevinin bulunduğu bina, onarılarak ve yeniden restore edilerek hem cezaevi müzesi hem de millet kıraathanesi olarak hizmete girdi. İçerisinde konferans salonunun da yer aldığı merkez, Yeşilyurt Cezaevi'nin tarihi ile ilgili olarak da ziyaretçilerine ışık tutuyor.Müze ile ilgili bilgi veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ortalama 3 bin metrekare olan eski cezaevi binasının Ceza Tevfik Evleri Genel Müdürlüğünden devralınması ile birlikte hayata geçirdikleri proje kapsamında bölge halkının da faydalanabileceği bir kültür merkezi oluşturulduğunu söyledi.

Proje kapsamında eski cezaevinin de tüm objeleri ile sergilenmesi adına çalışma yaptıklarını söyleyen Çınar, “Var olan koğuşları, hücreyi, mutfak, hamam, avlu, açık görüş alanları gibi bölümleri de aslına uygun olarak yeniden dizayn ettik. Özellikle o dönem burayı bilen halkımızın da anıları da yeniden canlandı” dedi.
Cezaevinin 13 yıl atıl kaldıktan sonra müzeye dönüştürüldüğünü anlatan Çınar, o dönem cezaevinde yatanları bularak onların buradaki hikaye ve anılarını da derleyip cezaevi müzesinde sergileyeceklerini dile getirdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı