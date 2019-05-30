Yeşilli’de kentsel dönüşüm çalışmaları hızla sürüyor Haberi

-Belediye Başkanı Hayrettin Demir ile röportaj

-Evinin yıkımına müsade eden vatandaş İsmail Şancı ile röportaj

-ev yıkımında kepçe çalışması detay

-Yıkımda sulama yapılırken detay

-Yıkım genel görüntü



( MARDİN ) MARDİN



- Mardin’in Yeşilli ilçesinde Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında başlayan yıkım çalışmaları hızla sürüyor. Mardin’in Yeşilli İlçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Yeşilli Belediyesi’nce hayata geçirilen proje kapsamında 501 yapının yıkım çalışmaları hızla sürüyor. 3 etaptan oluşacak ve 400 konut, 70 dükkan, 68 harabe, 2 cami ve harabe yapıların yıkılacağı ilçede yeni caminin yapımı için anlaşma sağlanan bir konut, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, belediye yetkililerinin katılımı ile birlikte iş makinaları ile yıkıldı. Başkan Demir yıkım öncesi yaptığı açıklamada hazırlıklarının 2016 yılında Bakanlar Kurulu’nun Gül ve Tepebaşı mahallerini riskli alan ilanı ila başladığını söyledi.



Demir, “Ancak vatandaşlarla görüşmeler, proje revizyonları ve uygulama da görülen aksaklıklar üzerine projemiz bu an itibariyle tam gaz başlama noktasına gelmiş. Bütün hazırlığımız tamam. Dün söylemdi bugün eyleme geçiyoruz. Bu iki mahallemizi yakın zamanda şehirleşme kültürüne yakışır bir şekilde dönüştüreceğiz” dedi.

Bismillah deyip bugün itibariyle projeyi 3 bölümden başlattıklarını kaydeden Demir, “İlk etapta 4 minareli camimizin temelini yakın bir zamanda atıyoruz. İnşallah ilçemize yakışacak şekilde 4 minareli camimizin inşaatını başlatacağız. Bu caminin ardından boş ve metruk binaların yıkılması ve temizliğiyle birlikte konut inşaatına başlayacağız. Sağlam ve oturulacak binalara dokunmayacağız ve tamamen isteğe bağlı kalacağız. Ama yıkılma tehlikesi olan, kısmen yıkılan en kazları temizleyeceğiz. İnşallah Mardin’in tarihine dokusuna uygun yatay mimari kültürüne dayalı yeni bir inşaat hızına başlayacağız. Yakın bir zamanda yıkımlar bittikten sonra inşallah camimizde bitecek. Bu alanda çok güzel bir görünüm sağlanacak. Halkımızın layık olduğu güzel yaşam alanlarını hep birlikte ilçemize yakışanı yapacağız” diye konuştu.

Proje kapsamında burada 600 konutun inşa edileceğini aktaran Başkan Demir, “200’e yakın dükkan olacak. Projeyi 3’e böldük. İlk aşama cami yapılacak. İkinci aşama metruk ve boş evlerin yıkımı, üçüncü aşamada alan sıkışıklığından ve sağlam kalacak binalardan dolayı yeni rezerv alanı belirleyip burada yeni bir yerleşim alanı daha kuracağız. Şuanda mevcut projemiz onaylandı. 600 konut Artuklu mimarisi ve yatay bina kültürü olacak. Halkımızın yaşam kültürüne layık olacak şekilde her türlü hesap yapıldı. Şuanda sahadayız. Hayırlı olur inşallah” şeklinde konuştu.

Binanın yıkımı için anlaşma sağlayan konut sahibi İsmail Şancı ilçeye yapılacak cami için belediye ile anlaşarak evinin yıkımına izin verdiğini belirterek 1 ay içinde ödemesinin yapılacağını ve hayırlı olmasını temenni etti.

