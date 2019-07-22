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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yeşilköy'de denize girdikten sonra kaybolan gencin cesedine ulaşıldı Haberi

Yeşilköy'de denize girdikten sonra kaybolan gencin cesedine ulaşıldı Haberi

Olay yerinden görüntü

Kırköy A Haber Cenaze 

-Yakınlarından görüntü
-Arama çalışmaları
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bakırköy'deki Yeşilköy sahilinde denize girdikten sonra kaybolan 27 yaşındaki Soner Taşkın'ın cesedine yapılan aramaların sonucunda ulaşıldı. Taşkın’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Dün akşam saat 19.00 sıralarında Bakırköy Yeşilyurt Plajında denize girdikten sonra bir daha haber alınamayan Soner Taşkın'ın bulunması için çalışma başlatılmıştı. Sabah saatlerinden itibaren yürütülen çalışmalarda Taşkın’ın cansız bedenine ulaşıldı. Taşkın’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken arama çalışmalarını izleyen yakınları gözyaşlarını tutamadı.
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