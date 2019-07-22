Yeşilköy'de denize girdikten sonra kaybolan genç aranıyor İzle

-Yakınlarından görüntü

-Arama çalışmaları

-Röportaj



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Yeşilköy Sahili'nde denize giren 27 yaşındaki Soner Taşkın bir süre sonra gözden kayboldu. 27 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ederken ailesinin bekleyişi de devam ediyor. Olay dün akşam 19:00 sıralarında Bakırköy Yeşilyurt Plajı’nda meydana geldi. 27 yaşındaki Soner Taşkın ağabeyi Gökhan Taşkın'a serinlemek için denize gireceğini söyledi.



Dalga kırandan denize atlayan genç bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden ağabeyi olayı sahil güvenlik ve polis ekiplerine bildirirken olay yerine deniz polisi sevk edildi. Dün arama yapan ekipler havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara sabah devam etmek üzere bölgeden ayrıldı. Sabah saatlerinde ekipler tarafından arama çalışmaları yeniden başladı.

Özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen genci arama çalışmaları sürüyor. Kardeşinin bulunması için gerçekleştirilen çalışmaları yerinde takip eden Gökhan Taşkın, “Boğulduğunu gördüm ben direkt suya atladım, Orada bizim canımızdan can gitti, başka canlar yanmasın. Sabah da saat altı gibi 4-5 dalgıç geldi” ifadelerini kullandı.

