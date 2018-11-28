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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri - AMASYA

Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri - AMASYA

- Suyun yüzüne çıkan balıklardan detaylar - Vatandaşların kıyıya çıkardığı ölü balıklardan detaylar - Ünsal Kandemir'in konuşmasıYeşilırmak'ta toplu balık ölümleri - Amasya şehir merkezinden geçen Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri görülmesi üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, inceleme başlatıldıAMASYA (AA) - Amasya şehir merkezinden geçen Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri meydana geldi.Irmağın şehir merkezinden geçen bölümünde suyun renginin siyaha dönmesinin ardından yüzeye çok sayıda balık ölüsü çıktı.Çok sayıda balığın kıyıya vurduğunu gören ve tedirgin olan vatandaşlar, yetkililere haber verdi.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ırmağın renginin koyulaşması ve yavru balıkların yanı sıra yaklaşık 1 kilogram ağırlığında ölü balıkların kıyıya vurmasıyla ilgili soruşturma başlattı.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Yeşilırmak'ın belirli bölgelerinden numuneler alındığını, toplu balık ölümlerinin sebebinin yapılacak çalışmanın ardından kesinlik kazanacağını belirtti.
Vatandaşlardan Ünsal Kandemir ise gazetecilere yaptığı açıklamada, ölü balıkların kıyaya vurduğunu gördüklerinde şaşırdıklarını dile getirerek, toplu balık ölümünün yaşanmasının kendilerini üzdüğünü söyledi.

Balık Ölümü Ölü Balık 

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