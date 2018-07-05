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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yeşilırmak bomboş kaldı

Yeşilırmak bomboş kaldı

Bendin çekilmesiyle bir yanda su tutulması, diğer yanda suların çekilmesiyle ırmak yatağının boş kalması. Vatandaşların durumu gözlemlemesi. Irmakta balık tutmaya çalışanlardan detay, genel görüntüler. Şehir merkezinden suların artmasıyla görüntü. Belediye başkanının bendi incelemesi ve açıklama yapması. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

( AMASYA -ÖZEL-HD) AMASYA

Lyon Elektrik Üretimi Şelale Nostalji Balık Tutma 


- Amasya’nın ortasından geçen Yeşilırmak Nehri'nin üzerinde oluşturulan kauçuk bendin denenmesi esnasında sular çekilince ırmak yatağı bir süreliğine susuz kaldı. Amasya Belediyesi tarafından uygulanan Yeşilırmak Şişirme ve Şelale Projesi test çalışmaları kapsamında monte edilen kauçuk bendin devreye girmesiyle ırmağın bir yanında suyun tutulmasıyla seviye artarken, diğer yanda da suların çekilmesiyle ırmak yatağı boş hale geldi. Bu duruma şaşıran vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Olta ve ağlarını alarak su birikintilerinin oluştuğu alanlara akın eden bazı vatandaşlar balık avlamaya çalıştı. Oltayla balık tutan Hayri Usta, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Zabıta ekipleri de vatandaşları ırmak yatağına girmemeleri konusunda uyardı. Test denenmesi esnasında ırmakta bir süreliğine su seviyesinin azaldığını belirten Belediye Başkanı Cafer Özdemir, “Vatandaşlarımız ilk defa ırmak yatağını boş gördüler. Milyonlarca senedir belki bu ırmak akıyor ama ilk defa susuz kaldı” dedi.
Özdemir, proje kapsamında sandal ve nostaljik gondolların ırmak üzerinde yüzeceğini, ayrıca şelaleye konuşlanan sistemle elektrik üretiminin sağlanacağını anlattı.
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