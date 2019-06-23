Yeşilçamın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, oyunu kullandı

-Cüneyt Arkın ve eşinin sıra beklemesi

-Cüneyt Arkın ve eşinin oy kullanması

-Cüneyt Arkın röp



( İSTANBUL )- Arkın, oy kullanmaya tekerlekli sandalye ile geldi İSTANBUL



- Yeşilçamın usta oyuncu Cüneyt Arkın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oyunu Beşiktaş’ta kullandı. Tekerlekli sandalye ile okula gelen Arkın,“Türkiye’nin huzura, refaha, kardeşliğe, dostluğa, beraberliğe ihtiyacı var” dedi.

Yeşilçamın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oyunu Beşiktaş’ta bulunan Ali Yalkın Ortaokulu’nda kullandı. Eşi Betül Cüreklibatır ile oy kullanmaya gelen Cüneyt Arkın, aracından okulun dış kapısına kadar tekerlekli sandalye ile geldi. 1014 numaralı sandığın bulunduğu salonda oy vermek için sıraya giren Arkın bir süre sandık görevlileri ile sohbet etti. “Omuz omuza, el ele gidişin birinci aşaması oy vermek” Cüneyt Arkın oy pusulasının bulunduğu zarfı oy sandığına “Hadi bismillah” diyerek attı. Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Cüreklibatır da aynı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra seçimle ilgili temennilerini dile getiren Yeşilçam efsanesi, “Türkiye’nin huzura, refaha, kardeşliğe, dostluğa, beraberliğe ihtiyacı var. Sanıyorum bu dostluk, beraberlik, omuz omuza, el ele gidişin birinci aşaması oy vermek. Biz de görevimizi yaptık” dedi.



