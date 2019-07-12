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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Yeşilçam’ın sanatçıları bu kafede yaşatılıyor

Yeşilçam’ın sanatçıları bu kafede yaşatılıyor

Kafeden görüntüler

Atmosfer Siyah Beyaz Sinema Salonu Nostalji Ünlüler 

-Sanatçıların fotoğraflarından görüntüler
-Müşterilerden görüntüler
-Kafenin tabelasından görüntüler
-Gitar çalan ve şarkı söyleyen gençlerden görüntüler
-Röportaj
-detay görüntüler

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’te yeni açılan ve Yeşilçam’ın unutulmaz atmosferini canlandırılan Yeşilçam Kafe, 7’den 70’e her kesimin uğrak mekanı haline geldi. Tatvan ilçesinde açılan kafenin iç mekan duvarlarını Yeşilçam oyuncularının siyah-beyaz fotoğrafları süslüyor. Kemal Sunal’dan Türkan Şoray’a, Ayhan Işık’tan Münir Özkul’a kadar birçok ünlünün asılı olan fotoğraflarıyla müşteriler Yeşilçam ruhunu yaşıyor. Sürekli Yeşilçam filmlerinin müziklerinin de dinletildiği kafe, açılışının üstünden kısa bir süre geçmesine rağmen vatandaşların beğenisini kazanmayı başardı. Yeşilçam’ın ruhuna yakışacak bir şekilde faaliyet gösterdiklerini söyleyen işletme sahibi Murat Güleryüz, haftada iki gün nostalji gecesi düzenlediklerini belirtti.
Kafe sektöründe 2 yıl çalıştıktan sonra kendi kafesini açmak istediğini belirten Güleryüz, “Kafe açacak yer arıyordum ve bura nasip oldu. Baktım duvarlarda boşluklar var ve ne yapabilirim diye düşündüm. Yeşilçam’a eskiden beri merakım vardı, ben de duvarlara posterler yapıştırmak istedim. Duvarlara Yeşilçam ünlülerinin posterlerini yapıştırmaya karar verdim” dedi.
İşletme sahibi Güleryüz, genç jenerasyona Yeşilçam sanatçılarını da anlattıklarını söyleyerek, “Seksen ve öncesi doğumlulardan da gelenler oluyor. Gençler geldiği zaman içlerinde bir merak oluyor ve hoşlarına gidiyor. Bu sanatçıları tanımayan gençlerimize kafemizde ayrıca sanatçılarımızı da tanıtıyoruz” diye konuştu.
Eski sinema salonu tadında müşterilere siyah beyaz veya eski Türk filmlerini izlettiklerini ifade eden Güleryüz, “Haftada iki gün Yeşilçam filmlerini sinema keyfinde izlettiriyoruz. Ayrıca canlı müzik günlerimiz de oluyor. Buraya gelenlerden Yeşilçam müziklerini söyleyenler oluyor” ifadelerini kullandı. Müşterilerden Süleyman İkizek ise, Yeşilçam kafenin en güzel özelliğinin unutulmaya yüz tutmuş sanatçıları hatırlamak olduğunu söyledi.


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