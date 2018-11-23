Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Yeşilçam filmlerinde boy gösteren dansçı ayılar kış uykusu için enerji depoluyor

Yeşilçam filmlerinde boy gösteren dansçı ayılar kış uykusu için enerji depoluyor

drone ile farklı detaylar

Ormanlı Uttu Kış Uykusu Bulduk Gıda Sıkıntısı 

-ayılarda detaylar
-barınaktan detaylar
-farklı açılardan detaylar
-meyve ve sebzeleri yemeleri

( BURSA -ÖZEL)- Bir zamanlar Yeşilçam filmlerinde boy gösteren dansçı ayılar, barınakta kış uykusu için bol bol yiyerek yağlanmaya çalışıyor BURSA

- Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı’ndaki 79 ayı, kış uykusu için enerji topluyor. Türkiye genelinde sahipleri tarafından cadde ve sokaklarda oynatılırken 1993 yılında bir çok şehirden toplanan ayılar, Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı’na getirildi.
Bir dönem Yeşilçam film kuşağında çalgıcıların müzikleri eşliğinde oynayarak filmlerde boy gösteren ayıların da aralarında bulunduğu 79 ayı, doğal ortamlarda buldukları yiyeceklerin haricinde bakıcıların ikram ettiği meyve ve sebzeleri afiyetle midelerine indiriyor. 302 dekar ormanlık arazi içerisinde keyifleri yerinde olan ayılar, çok iyi beslendikleri ve gıda sıkıntısı çekmedikleri için kış uykusuna yatmayı ise unuttu. Bakıcılarının verdiği sebze ve meyveleri tek hamlede yiyen ayıların bu yıl kış uykusuna yatıp yatmayacağı merak konusu oldu. Bakım altındaki ayıların kış aylarında yiyecek bulabileceğini tahmin etmesi durumunda yine uykuya yatması zor görünürken, 7 gün 24 saat hizmet verilen barınaktaki ayıların rahata alışmış olması kış uykusunu unuttuklarını gösteriyor.
İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı