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05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Yeşilay ve Kızılay'dan KKTC Başbakanı Tatar'a ziyaret

- Yeşilay ve Kızılay'dan KKTC Başbakanı Tatar'a ziyaret

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın ziyaretçileri kabulü

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

Bağımlılık Uyuşturucu Ziyaretçiler İşsiz Gençler Üniversite Mezunu 


- KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Yeşilay Genel Sekreteri Dursun, Türk Kızılay Derneği KKTC Temsilcisi Günaydın ve Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği Başkanı Çamlıköylü'yü kabul etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Yeşilay Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun, Türk Kızılay Derneği KKTC Temsilcisi Recep Günaydın ve Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği Başkanı Fatma Çamlıköylü'yü kabul etti. Başbakanlıkta gerçekleşen kabulde konuşan Osman Baturhan Dursun, Yeşilay'ın 100 yıllık bir kuruluş olduğunu ve alkol, tütün, teknoloji, uyuşturucu ve kumar bağımlılıklarıyla mücadele için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Dursun, ayrıca aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini desteklediklerini de ifade etti.
Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği Başkanı Fatma Çamlıköylü de KKTC'de Yeşilay'ın geçtiğimiz yıl faaliyete geçtiğini ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) kurarak ayakta psiko-sosyal destek sağlamaya başladıklarını kaydetti.
İstihdam oluşturarak gençliğe en temel hizmeti verecek bir merkez oluşturduklarını belirten Çamlıköylü, Tatar'ı YEDAM'a davet etti. KKTC Başbakanı Tatar da 100 yıllık bir oluşumun KKTC'de bir uzantısının olmasından memnuniyet duyduğunu söyleyerek, hem çocuk ve gençleri korumak hem de halkın bilinçlenmesi adına bu tür adımların önemli olduğuna dikkat çekti. Günümüzde KKTC'de üniversite mezunu işsiz gençlerin bulunduğunu da hatırlatan Tatar, bu anlamda YEDAM bünyesinde yapılan istihdamları da olumlu değerlendirdiğini ifade ederek KKTC'nin gelişmekte olan bir ülke olduğunu belirtti.
Bu gelişimi yaşarken KKTC'nin yanı başındaki Türkiye'nin bilgi ve tecrübelerinden faydalanacağının altını çizen Tatar, söz konusu ilişkilerin KKTC'ye faydalarının dokunacağını belirterek Yeşilay temsilcilerini tebrik ederek çalışmalarında başarı diledi.
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