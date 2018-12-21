Yeşilay Uygulayıcı Eğitimi - ORDU Haberi

- Yeşilay Uygulayıcı Eğitimi - Seminerden detaylar - Ordu İl Müftüsü Mürsel Öztürk'ün konuşması - Ordu Yeşilay Cemiyeti Başkanı Cengiz Keskin'in konuşmasıYeşilay Uygulayıcı EğitimiORDU (AA) - Ordu 'da din görevlilerine "Bağımlılıkla Mücadele Uygulayıcısı Eğitimi" anlatıldı.Yeşilay ile Ordu Müftülüğü arasında yapılan protokol kapsamında 19 ilçedeki 95 din görevlisine, bağımlılıkla mücadelede etkin rol alabilmeleri için "Yeşilay Uygulayıcı Eğitimi" verildi. Ordu Halk Eğitim Merkezi'nde bir hafta süren eğitim seminerinde katılımcılara tütün, alkol, kumar, madde ve teknoloji bağımlılığı ile sağlıklı yaşama ilişkin Yeşilay Bilim Kurulu tarafından geliştirilen modüller anlatıldı.İl Müftüsü Mürsel Öztürk, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, din görevlilerinin önemli bir görev üstlendiklerini söyledi.
Bir zararı ortadan kaldırmanın menfaat elde etmekten daha öncelikli olduğunun altını çizen Öztürk, "İslam'ın yasakları, tabi hayata engel olan, onun tabiatını bozan her türlü davranışları dinimiz yasaklar. Yasaklardan kaçınmak, emredilenleri yapmaktan daha önceliklidir. Mutlaka yasaklardan kaçınmayı Cenab - ı Hak bize emrediyor." dedi. Öztürk, din görevlilerinin seminerde bağımlılıklar hakkında bilgilendirildiklerini dile getirerek, "İnanıyorum ki burada öğrendiğiniz bilgileri kürsülerden, değişik platformlardan cemaatimize ve köylülerimize aktarma fırsatı bulacaksınız. Dolayısıyla Yeşilay'ın bize getirdiği bu kazancı en iyi şekilde değerlendireceğiz." diye konuştu. Ordu Yeşilay Cemiyeti Başkanı Cengiz Keskin ise halkın, din personelinin ne dediğini çok önemsediğine işaret ederek, "Dolayısıyla eğitim alan Diyanet personelinin bağımlılıkla mücadelede etkin rol almasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.Konuşmaların ardından Öztürk ve Keskin katılımcılara sertifika verdi.