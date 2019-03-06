Yeşilay'ın 'astronot virali' 4,5 milyon izlendi (1) - İSTANBUL İzle
Yeşilay'ın "astronot virali" 4,5 milyon izlendi (1) - İSTANBUL - Yeşilay Genel Müdürlüğü - Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık ile röportaj Astronot virali 4,5 milyon kez izlendi - Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık: - "Film, televizyonda günlük 50 gösterime kadar ulaştı. Bizim kayıtlarımızda görebildiğimiz 4,5 milyon kez izlendi ama kendiliğinden yayıldığı için kayıt tutamadığımız çok daha geniş bir kitleye ulaştığını biliyoruz" - "Bu tarz bir viral filmle aslında açık alanlarda ihlalin yapıldığını, bu ihlalin önüne geçilmesi gerektiğini, yanınızdakini pasif içici konuma düşürerek, zarar verdiğinizi anlatmak adına böyle bir yönteme başvurduk." - "Herkesin çok sahiplendiği bir astronotumuz oldu. Artık bu astronot da pasif içiciliğin önünde duran bir sembol olarak birçok yerde karşımıza çıkacak"İSTANBUL (AA) - ZEYNEP RAKİPOĞLU - Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, pasif içiciliğe dikkati çeken astronot viraline ilişkin, "Film televizyonda günlük 50 gösterime kadar ulaştı. Bizim kayıtlarımızda görebildiğimiz 4,5 milyon kez izlendi ama kendiliğinden yayıldığı için kayıt tutamadığımız çok daha geniş bir kitleye ulaştığını biliyoruz." dedi. Işık, Yeşilay'ın sigaranın zararları ve pasif içiciliğe dikkat çekmek için 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde yayınladığı astronotlu viral film projesinin sonuçlarını ve toplumda yarattığı etkileri AA muhabirine değerlendirdi.Filmi çekmeden önce kaç kişinin açık alanda sigara içmenin yasak olduğunu bildiğine dair İstanbul özelinde bir araştırma yaptıklarını aktaran Işık, kişilerin yüzde 53'ünün açık alanda sigara içilmemesiyle ilgili kanundan haberdar olmadığı kaydetti. Açık alanlarda sigara kullanımının yasak olduğunu herkesin bilmesi gerektiğini ifade eden Işık, açık alanlarda sigara dumanına maruz kalarak, pasif içici konuma düşen kadınlar, çocuklar, yaşlılar, hastalar için farkındalık yaratmak üzere yola çıktıklarını anlattı.Işık, açık alanlarda sigara içilmemesi gerektiğini bilen insanların bunu nereden öğrendiklerini sorduklarında, büyük bir bölümünün haberlerden ve reklamlardan öğrendiğini fark ettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:"Her zaman medyanın çok güçlü bir yanı var ve bu tarz konularda da medyayla beraber hareket etmemiz gerektiğini düşündük. O yüzden bu tarz bir viral filmle aslında açık alanlarda ihlalin yapıldığını, bu ihlalin önüne geçilmesi gerektiğini, yanınızdakini pasif içici konuma düşürerek, zarar verdiğinizi anlatmak adına böyle bir yönteme başvurduk. Çok da güzel dönüşleri oldu. Herkesin çok sahiplendiği bir astronotumuz oldu. Artık bu astronot da pasif içiciliğin önünde duran bir sembol olarak birçok yerde karşımıza çıkacak. En azından toplumsal olarak bir farkındalık yaratmayı amaçladık." - "Pasif içiciliğe maruz kalanlar için güçlü bir fenomen"Medyanın da filme gösterdiği ilgiyle toplumdan, özellikle de gençlerden çok güzel tepkiler ve yorumlar aldıklarının altını çizen Işıl, astronotla pasif içiciliğe dikkat çektikleri bu kampanyayla insanların konuyla ilgili rahatsızlıklarını rahatça ifade edebilecekleri bir motivasyon kaynağına sahip olduklarını dile getirdi."Astronot pasif içiciliğe maruz kalan fakat bu durumu dillendiremeyen birçok vatandaş için de güçlü bir fenomen oldu." diyen Işık, "Film televizyonda günlük 50 gösterime kadar ulaştı. Bizim kayıtlarımızda görebildiğimiz 4,5 milyon kez izlendi ama kendiliğinden yayıldığı için kayıt tutamadığımız çok daha geniş bir kitleye ulaştığını biliyoruz. Pasif içiciliğin fenomenine dönüşen Yeşilay astronotumuza yıl içerisinde de etkinliklerimizde de yer vererek yıl sonunda etkilerini de ölçmüş olacağız." değerlendirmesini yaptı. - "Herkesin Yeşilaycı olmak için bir nedeni var"Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, 1 - 7 Mart'ın Yeşilay Haftası olarak kutlandığını anımsatarak, hafta boyunca bütün şubelerin, gönüllülerin ve gençlerin kendi bulundukları bölgelerde gerçekleştirdikleri etkinliklerle bağımlılıklara ilişkin farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Bu hafta "Yeşilaycı olmak için Bir Nedenim Var" kampanyasına da imza attıklarını aktaran Işık, "Bizim bu yıl vermek istediğimiz mesaj, herkesin Yeşilaycı olmak için bir nedeni olabilir. Çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakabilmek adına Yeşilaycı olabiliriz. Hepimizin bunu için bir nedeni var." dedi. Işık, dünyada 5 bağımlılık türüyle mücadele eden tek sivil toplum kuruluşu olduklarına dikkati çekerek, Yeşilay'ın 100. yılında dünyaya örnek olmaya da devam edeceğini, projeleriyle bireysel ve toplumsal farkındalığı yükselteceğini sözlerine ekledi.
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