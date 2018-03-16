- Yeşilay'dan “uyuşturucuyla mücadele” temalı karikatür sergisi

-- Yeşilay, BM Viyana Ofisi'ndeki etkinlikleri kapsamında dünyanın birçok ülkesinden karikatüristlerin uyuşturucuyla mücadele temalı eserlerden detaylar..

-- Yeşilay Genel Başkanı Savş Yılmaz, dünyanın birçok ülkesinden karikatüristlerin uyuşturucuyla mücadele temalı eserlerini İHA muhabirine değerlendirmede bulundu



( VİYANA ) VİYANA



- Yeşilay, BM Viyana Ofisi'ndeki etkinlikleri kapsamında dünyanın birçok ülkesinden karikatüristlerin “uyuşturucuyla mücadele” temalı eserlerini sergiledi. Yeşilay Genel Başkanı Savaş Yılmaz, dünyanın birçok ülkesinden karikatüristlerin uyuşturucuyla mücadele temalı eserlerine ilişkin İHA muhabirine değerlendirmede bulundu. Yılmaz, "Birleşmiş Milletler Ofisi sergi alanında Yeşilay olarak bizim geleneksel hale getirdiğimiz bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Dünya Uluslararası Karikatür yarışmasında işlev gören karikatürleri sergiliyoruz. İşlev olarak farkındalık oluşturmanın çeşitli araçlarla olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan biri sanat" dedi.

Yılmaz, "Geçen sene ilkini düzenlediğimiz karikatür yarışmamıza 60’ın üzerinde ülkeden 2 bine yakın eser başvurusu yapıldı. Bu karikatürler dünyaca ünlü karikatüristlerden geldi. Dünyanın her yerinden, Brezilya’dan tutunda Sırbistan’a, İran’a ve Tayland’a kadar, dünyanın her yerinden ünlü karikatüristlerin çok ilgisini çeken bir yarışma oldu. Bu yarışmalardan dereceye giren eserler için İstanbul’da ödül töreni yaptık. O da çok ilgi gördü. Şu anda buradaki ilgi çekici etkinliklerden biri olarak sergileniyor. Önce bunların belli bir sürede eserlerin bir araya gelmesini sağlıyoruz. Daha sonra bir jürimiz var. Bunlarında ünlü karikatüristlerden oluşması gerekiyor. Hem Türkiye’den hem dünyadan. Geçen sene İran’dan vardı jürilerden" ifadelerini kullandı. Yılmaz, "Bu sene Brezilya’dan jürilerimiz olacak. Bunun sonucunda da bağımlılığın dünyadaki algılanışı bağımlılık türlerinin özellikle karikatüristler tarafından algılanışı ve insanlara güçlü bir şekilde aktarılmasını hedefledik. Bunları biz yıl içinde birçok etkinliklerimizde kullandığımız gibi, içeriklerimizde de kullanıyoruz. Bazen sunumlarımızda kullanıyoruz. Bazen eğitim sunumlarımızda kullanıyoruz. O yönden çok verimli bir aktivite" diye konuştu.



