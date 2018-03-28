Yeşilay, bağımlılıkla mücadeleyi dünyaya anlattı - İSTANBUL İzle
- Sivil toplum kuruluşu olan Yeşilay - Yeşilay Genel Müdürü Yılmaz ile röportajYeşilay, bağımlılıkla mücadeleyi dünyaya anlattı - Tüm bağımlılık alanlarında faaliyet gösteren dünyanın en önemli sivil toplum kuruluşu olan Yeşilay, Viyana'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Komisyonu Toplantısı'nda Türkiye'deki faaliyetlerini ve tecrübelerini anlattı - Yeşilay Genel Müdürü Yılmaz: - "Viyana'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu Komisyonu Toplantısı'nda ülkemizi Yeşilay başarıyla temsil etti. Organizasyondaki 4 oturumdan ikisi, Yeşilay'ın yönetiminde gerçekleşti. Özellikle sentetik uyuşturucuların Türkiye’de gençler üzerindeki etkisini anlattık. Çünkü sentetik uyuşturucuların Türkiye’ye geliş rotası Avrupa. Diğer uyuşturucular ülkemize Afganistan ve İran üzerinden geliyor. Ama sentetik uyuşturucular Avrupa’dan geliyor. Buna dikkati çekmek istedik"İSTANBUL (AA) - ARİF YAKICI - Bağımlılıkla mücadele konusunda dünyadaki en önemli sivil toplum kuruluşu olan Yeşilay, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu Komisyonu Toplantısı'nda, Türkiye'deki faaliyetlerini ve tecrübelerini anlattı.Uyuşturucuyla mücadele alanında 53 ülkenin üye olduğu BM Uyuşturucu Komisyonu Toplantısı, bu yıl 12 - 16 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirildi. Tüm bağımlılık alanlarında faaliyet gösteren, dünyadaki tek sivil toplum kuruluşu olan Yeşilay, bu yıl 61'incisi düzenlenen toplantıda, Türkiye'deki faaliyetlerini ve tecrübelerini üye ülkelerle paylaştı.Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 98 yıldır bağımlılıklarla mücadelesini aralıksız sürdüren Yeşilay'ın, Viyana'daki toplantıda Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini ve birikimlerini 53 ülkeyle paylaştığını söyledi.
Yılmaz, Viyana'daki toplantıda, "2019'a Giden Yolda Sentetik Uyuşturucu Tehdidine Karşı Müdahale Çalışmaları" ile "Önleyici Adımlarla İlgili Tecrübe Paylaşımı ve Yenilikçi Politikalar" oturumlarında Yeşilay'ın önleme, koruma ve rehabilitasyon faaliyetlerini anlattıklarını ifade etti. Türkiye'de, Yeşilay öncülüğünde bağımlılıklarla mücadelede çok önemli mesafeler katedildiğini kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:"Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde tüm okullarda, yaş gruplarına uygun şekilde bağımlılık koruma temelli eğitim programı olan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM), bu alanda en çok kişiye ulaşmış, sonuçlarıyla da epeyce başarılı olmuştur. BM Uyuşturucu Komisyonu Toplantısı'nda, bu faaliyetlerle ilgili bilgiler verdik. TBM aracılığıyla bugüne kadar 11 milyon öğrenci ve 2 milyon yetişkine eğitim verdik. Hedefimiz bu sayıyı 2023 yılına kadar 18 milyon öğrenciye ulaştırmak. Program ayrıca BM tarafından önleme alanında iyi uygulama örneği olarak seçildi." - "Sentetik uyuşturucular Avrupa’dan geliyor"Viyana'daki toplantıda, Yeşilay'ın faaliyetleri ve Türkiye'de uyuşturucuyla mücadele anlamında attığı adımları anlattıklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:"Viyana'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu Komisyonu Toplantısı'nda ülkemizi Yeşilay başarıyla temsil etti. Organizasyondaki 4 oturumdan ikisi, Yeşilay'ın yönetiminde gerçekleşti. Özellikle sentetik uyuşturucuların Türkiye’de gençler üzerindeki etkisini anlattık. Çünkü sentetik uyuşturucuların Türkiye’ye geliş rotası Avrupa. Diğer uyuşturucular ülkemize Afganistan ve İran üzerinden geliyor. Ama sentetik uyuşturucular Avrupa’dan geliyor. Buna dikkati çekmek istedik. Türkiye’nin bağımlılık politikalarını anlattık. Sivil toplum örgütü olarak Yeşilay'ın uygulamalarını anlatmamız çok önemliydi. Organizasyonda Yeşilay'dan başka sivil toplum örgütü yoktu. Bir anlamda Yeşilay, organizasyonun sivil toplum liderliğini yaptı."Yeşilay olarak Viyana'da bir sergi de gerçekleştirdiklerini anlatan Yılmaz, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Yeşilay Uluslararası Karikatür Yarışması'nda dereceye giren eserleri sergiledik. Katılımcı ülke temsilcilerinin bu sergiye çok olumlu ve etkileyici tepkileri oldu. Biz burada bağımlılık konusunda sanatla farkındalık oluşturmak istedik. Tüm ülke temsilcileri bizi tebrik etti." dedi. Yılmaz, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) aracılığıyla alkol ve uyuşturucu bağımlıları ile yakınlarına ücretsiz psiko - sosyal ve rehabilitasyon hizmeti verildiğini de sözlerine ekledi.