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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yeşil soğanın çuvalı tarlada 5, halde 100 lira Haberi

Yeşil soğanın çuvalı tarlada 5, halde 100 lira Haberi

maydanoz tarlasından detay

Misyon Mehmet Kanar Gübre 

-tarlada çalışan detayı
-mehmet kanar ile röportaj
-tarlada çalışan genel detay

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Mazıdağı ilçesinde soğan ve yeşillik üreten çiftçiler, ürünlerin çok ucuza alınmasından şikayetçi. Komisyoncuların tarladan 5 liraya aldığı yeşil soğanın çuvalını, halde 100 liraya sattığını kaydeden çiftçiler, yetkililerin konuya el atmasını istiyor. Mazıdağı ilçesine bağlı Karalanı köyünde maydanoz, soğan ve roka yetiştiren çiftçiler, ürünlerin tarlada para etmemesinden şikayetçi. Tüm emeğin tarlada verildiğini kaydeden çiftçiler, yetkililerden sorunun çözülmesini istedi. Karalanı köyünde çiftçilik yapan Mehmet Kanar, maydanoz ve soğanların fiyatlarına tepki gösterdi. Kanar, "Ben Mazıdağı ilçesi Karalanı köyünde çiftçilik yapıyorum. Maydanoz, soğan ve roka ektik. 100 dönüme yakın ekinlerimiz var. Maydanoz satılmıyor, hepsini biçip yere atıyoruz. Soğanların fiyatları da çok düşük" dedi.
Ekinler 20 Mart'ta başlayıp Ekim ayına kadar devam ettiğini ifade eden Kanar, şöyle konuştu: "Yakın köylerden 15 işçi çalıştırıyorum. Ürünlerimizi Şanlıurfa, Gaziantep'e pazarlıyoruz. Bizden çuvalı 5 liradan alıyorlar ama halde çuvalı 100 liraya satıyorlar. Fiyatları düşük olduğu için işçilere istediğimiz parayı veremiyoruz. Sabahın erken saatinde çalışmaya başlayan işçilere günlük 50 lira veriyorum. Geçen sene işçilere 70 lira veriyordum. Ekinlerin fiyatları çok düşük, mazot, elektrik ve gübre ise çok pahalı. Her gün biçtiğimiz maydanoz ve yeşil soğanları kendi imkanlarımızla Şanlıurfa ve Gaziantep'e götürüyoruz."
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