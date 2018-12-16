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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Yeşil sahada sürpriz evlilik teklifi

Yeşil sahada sürpriz evlilik teklifi

Kaleci Taner Tamince'nin takım arkadaşlarıyla pankart açması

Kız Arkadaş Evlilik Teklifi Tezahür Akkale Tezahürat 

-kız arkadaşının sahaya gelmesi ve diz çöküp evlilik teklifi etmesi

( ÇANAKKALE ) -- Gen kaleci binlerce taraftar önünde evlilik teklifinde bulundu ÇANAKKALE

- Çanakkale'nin Biga ilçesinde Bölgesel Amatör Ligi maçında,Bigaspor kalecisi Taner Tamince, uzun süredir beraber olduğu kız arkadaşı Gülnur Esen’e Edirnespor maçı öncesi sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu. Biga İlyas Bayram Stadı’nda bugün 14:00’te oynanan Bigaspor- Edirnespor maçı öncesi Bigaspor kalecisi Taner Tamince, maça takım arkadaşları ile birlikte 'Benimle Evlenir misin' yazılı pankart ile çıktı. Protokol tribününde yer alan kız arkadaşı Gülnur Esen, saha içine girdi ve kaleci Taner Tamince’nin elinden çiçeğini aldı. Taner’in diz çökerek yaptığı evlilik teklifine ise kız arkadaşı Gülnur Esen'in yanıtı 'Evet' oldu. Tribünlerdeki taraftarların da tezahüratlar ile destek verdiği özel an sonrası Gülnur ve Taner çifti tribünleri selamladı. Futbol karşılaşması ise Edirnespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu. (UYC
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