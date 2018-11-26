Yeşil sahada hayat kurtaran müdahale

-Futbolcunun saha dışına yürüyerek çıkarılması

-Futbolcunun sağlık görevlilerine teslim edilmesi ve ambulansa bildirilmesi



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 9. Grubunda Gençlerbirliği-Erenköyspor maçının 32. dakikasında rakibi ile çarpışan genç futbolculunun dili boğazına kaçtı. Genç futbolcu sağlık ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Argıncık Stadı'nda maçın 32. dakikasında Kayseri Gençlerbirliği'nin gerçekleştirdiği bir atakta Şeyma Yücel, Erenköyspor kalecisi Kübra Maraşlı ile çarpışarak yerde kaldı. Yerden kalkamayan Şeyma Yücel'in çenesinin kilitlendiğinin fark edilmesi sonrasında sahaya giren sağlık görevlisi Emre Can Höbek, genç futbolcunun dilinin boğazına kaçtığını belirleyerek hemen müdahalede bulundu. Müdahale yapılırken futbolcular endişeli gözlerle bekledi. Yapılan müdahalenin ardından kendine gelen Şeyma Yücel, takım arkadaşlarının yardımı ile sahadan çıkarılarak ambulansa bindirildi. Hastaneye kaldırılan genç futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



