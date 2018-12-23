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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Yeşil saha karıştı, tekmeler havada uçuştu İzle

Yeşil saha karıştı, tekmeler havada uçuştu İzle

futbolcuların kavga etmeye başlaması

Ekince Polis Müdahale Kırmızı Kart Futbol Turnuvası Saldırı 

-taraftarın tepki göstermesi
-polisin müdahale etmesi
-taraftarların kavgaya dahil olması

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa'da mahalleler arası futbol turnuvasında tekme ve tokatlar havada uçuştu. Polis ekiplerinin tarafları ayırmakta zorluk çektiği kavgada iki mahalle takımına da men cezası verildi.
Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasında 90+3. dakikada bir futbolcunun kırmızı kart almasıyla kavga çıktı. Seyircilerin de dahil olduğu kavga kısa sürede büyürken Futbol Komitesi iki takıma da men cezası verdi. Görükle ve Fadıllı Mahalleri arasında görülen maç 1-0 Görüklespor’un üstünlüğü ile devam ederken, 90+3. dakikada hakemin Fadıllıspor oyuncularından birine kırmızı kart göstermesi ile ortalık birden karıştı. İki takımın oyuncuları birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, maçı izleyen seyirciler de kavgaya dahil oldu. Kısa sürede büyüyen kavgaya polis müdahale etti. Ekipler tarafları ayırmakta zorluk çekince olay yerine çok sayıda ekip takviye edildi. Çok sayıda polisin müdahalesi ile birbirinden ayrılan taraflar hakkında daha sonra Futbol Komitesi tarafından inceleme başlatıldı. Söz konusu olayı değerlendiren Futbol Komitesi iki takıma da turnuvadan men cezası verdi.
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