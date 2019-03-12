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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
'Yeşil Reçete' operasyonunda 38 bin hap ele geçirildi...Operasyon anı kamerada İzle

'Yeşil Reçete' operasyonunda 38 bin hap ele geçirildi...Operasyon anı kamerada İzle

Operasyon görüntüleri

Adli Kontrol Döner Bıçağı Güvenlik Önlemi Cep Telefonu Pompalı Tüfek 

-zanlıların jandarma eşliğinde adliyeye çıkarılması(ARŞİV)

( KAYSERİ )- Kayseri, Adana, Konya, Erzurum, Elazığ, İstanbul ve Tekirdağ'da 34 ayrı adrese yapılan operasyonda 29 kişi gözaltına alındı- Operasyonda yakalanan 29 kişiden 11'i tutuklanırken 18'i hakkında adli kontrol kararı verildi KAYSERİ

- Jandarma ekipleri tarafından Kayseri merkezli Konya, Adana, Erzurum, Elazığ, İstanbul ve Tekirdağ'da yapılan 'Yeşil Reçete' operasyonunda 34 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 29 kişi gözaltına alınırken, aramalarda 38 bin 98 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 7 Mart tarihinde Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yeşil reçete ile satılan ilaçları yasadışı yollarla sattıkları belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon çerçevesinde Kayseri'de 24 ev ve 3 iş yeri, Adana, Erzurum, Elazığ, İstanbul ve Tekirdağ'da bir, Konya'da ise iki adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan operasyonda 29 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, aramalarda 38 bin 98 adet uyuşturucu hap, 2 adet pompalı tüfek ve bu tüfeklere ait 24 adet fişek, döner bıçağı, uyuşturucu içme aparatı, 4 adet bilgisayar, 4 adet hard disk ve 33 adet cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi. Yapılan soruşturma çerçevesinde eczanelerde yapılan incelemelerde yeşil reçeteye tabi 8 bin 600 kutu ilaç satışı yapıldığı, bin 569 kutunun zayi ilaç olarak gösterildiği belirendi. Gözaltına alınan 29 kişi haklarında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından dün jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 18 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

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