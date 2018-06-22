'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım’ın sağ kolu yakalandı İzle

-Dün gece gerçekleştirilen operasyon görüntüleri

-2008'de gerçekleştirilen operasyona ait detay



( İSTANBUL )- Lüks plazada yakalanan kişinin kimliği belli oldu İSTANBUL



- İstanbul’da dün gece lüks plazaya düzenlenen operasyonda, ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu olarak bilinen Bedirhan Esenlik adlı kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bir ihbarı değerlendirerek Şişli’de bulunan lüks bir plazaya operasyon düzenledi.

Otele yapılan operasyonda ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu olarak bilinen Bedirhan Esenlik gözaltına alındı. Polisteki işlemleri süren Bedirhan Esenlik’in, geçmişte mahkeme kararıyla Zakir Selvi olan adını Bedirhan Esenlik olarak değiştirdiği ileri sürüldü.

