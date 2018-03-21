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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yeşil deniz kaplumbağasına hayat veren müdahale - HATAY

Yeşil deniz kaplumbağasına hayat veren müdahale - HATAY

- Yeşil deniz kaplumbağasının denizle buluşması - MKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı ve DEKİYM Müdürü Prof. Dr. Enes Altuğ'un konuşması - Hatay 'ın Samandağ sahilinde yüzgecinden yaralı bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki yeşil deniz kaplumbağa yavrusu tedavi edilerek denize bırakıldıHATAY (AA) - Hatay 'ın Samandağ ilçesi sahilinde yüzgecinden yaralı bulunan yeşil deniz kaplumbağa yavrusu iyileştirilerek doğal ortamına salındı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekiplerince yaralı bulunan chelonia mydas (yeşil deniz kaplumbağası) yavrusu, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım, Tedavi ve Kurtarma Uygulama ve Araştırma Merkezinde (DEKİYM) tedavi edildi.Kaplumbağa yavrusu 5 aylık tedavisinin ardından denize bırakıldı.MKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı ve DEKİYM Müdürü Prof. Dr. Enes Altuğ, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede nesli tükenmek üzere olan hayvanların tedavilerini yaptıklarını belirtti.
Altuğ, Samandağ sahilinin nesli tükenmekte olan e koruma altına alınan chelonia mydas ve caretta caretta türü deniz kaplumbağaları için önemli yuvalama alanı olduğunu dile getirdi.MKÜ olarak yaban hayatına önem verdiklerini ve bu tür faaliyetleri Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile koordinasyon halinde yürüttüklerini aktaran Altuğ, "Samandağ sahilinde 5 ay önce yüzgecinden yaralı halde bulunarak merkeze getirilen deniz kaplumbağasına Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e destek olmak amacıyla 'Zeytin' ismini koyduk." ifadesini kullandı.Merkeze geçen yıl 16 deniz kaplumbağası getirildiğini aktaran Altuğ, sahile vurmuş deniz kaplumbağası görülmesi durumunda kendileriyle irtibata geçilmesini istediklerini söyledi.

Deniz Kaplumbağaları Caretta Caretta Hayvan Irak 

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