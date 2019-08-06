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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Yeşil biber hasadı - MERSİN

Yeşil biber hasadı - MERSİN

- Biber tarlasında biber toplayan kadın işçilerden görüntü - Gübresiz, kimyasal gübre kullanılmadan hayvan gübresi ile yetişen çarliston yeşil biberlerden görüntü - Toplanan biberlerin köfe ile çekilmesi - Köylü kadınlarının toplanan biberleri istifleme çalışması - Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin'in yetişen yeşil biberleri göstermesi - Yeşil biberin insan sağlığına etkileri hakkında oda meclis başkanı tarafından bilgi verilmesi - Toplanan biberlerden görüntü Mersin 'de yeşil biber hasadıMERSİN (AA) - Mersin 'in Erdemli ilçesinde 800 rakımda tarlalarda yetiştirilen yeşil biberlerin hasadı yapıldı.Kentte büyük çoğunluğu merkez Akdeniz ilçesinde örtü altında yetiştirilen yeşil biber, alternatif ürün olması için Erdemli ilçesinde de dikildi.Toros Dağları'nın 800 rakımındaki arazilerde yetiştirilen biberler, olgunlaşmalarıyla birlikte üreticiler tarafından toplandı.Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Ziraat Mühendisi Aşkın Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biberlerin yetiştirilmesinin zahmetli olmasına rağmen kilogramının 70 kuruştan satıldığını söyledi.

Biberin sağlığa yararlarına değinen Şahin, C vitamini açısından zengin olan yeşil biberin tüketilmesini tavsiye ettiklerini kaydetti.

Meclis Başkanı Kimyasal Gübre Muhabir Kadın İşçi Yeşil Biber 

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