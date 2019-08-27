Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Yeşil altın harmana gelmeye başladı - DÜZCE

Yeşil altın harmana gelmeye başladı - DÜZCE

- Fındığın kuırutulma aşamasından görüntüler - Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran ile röp - Fındık harmanından detaylar - Fındığın tane haline getirilmesi Yeşil altın harmana gelmeye başladı - UFK Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran: - "Fındığın kalitesi için harmanlama işlemi çok önemli. Çünkü geçmiş yıllara göre daha fazla yağış olan bir yıl geçiriyoruz, dolayısıyla nem oranları yüksek"DÜZCE (AA) - Karadeniz'de "yeşil altın" olarak bilinen ve hasadı yapılan fındık, harmanlarda kurutulmaya başlandı.Türkiye'nin en önemli tarım ihracatı olan ve Dünya fındık üretiminin yüzde 70'ini üreten Karadeniz bölgesinde çiftçiler topladıkları fındığı boş arazilere getirip kurutma işlemine başladı.
Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde de hasat yapan üreticiler, patoz makinesi yardımıyla çotanağından ayırdıkları fındıkları kurutmaya başladı.
Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, AA muhabirine yaptığı çiftçilerin hasat ile birlikte kurutma işlemine başladığını da söyledi.

Bölgede yaklaşık 20 gündür tatlı telaş olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık fiyatı açıklamasının ardından üreticilerin heyecanla bahçelerine girdiğini söyledi.

Sahil ve orta kesimde fındık hasadının başladığını aktaran Başaran, şöyle konuştu:"Ayın beşi itibariyle hasada başlanıldı. Biz üreticilerimizin faaliyetlerini yakından gözlemliyoruz. Bu sene şöyle bir gözlememiz var, özellikle rekolte de bir kayıp olduğunu gözlemliyoruz. Zaten bu bizim tahmin ettiğimiz bir sonuçtu. Çünkü geçen yıllardan gelen özellikle külleme ve Amerikan Beyaz kelebeği bölgemizde yoğun olarak bölgemizde hissedildi. Bu neden ile bölgemizde bir rekolte kaybı olduğunu düşünüyoruz." - Kalite için harmanlama çok önemliBaşaran, harmanlama işlemlerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Bin bir meşakkatle ürettiğimiz fındık ürününü değerlendirmek çok daha önemli. Fındığın kalitesi için harmanlama işlemi çok önemli. Çünkü geçmiş yıllara göre daha fazla yağış olan bir yıl geçiriyoruz, dolayısıyla nem oranları yüksek. Fındığı kurutmada problemler oluyor. Geçmiş yıllarda 2 - 3 gün de kuruttuğumuz taneyi bu sene 5 günde kurutuyoruz. Eğer kurutmada dikkat etmezsek bu hepimizin zararınadır, ülkemizin zararınadır.""Özellikle harmanlama işlemine dikkat etmemez gerekir." diyen Başaran, "Bahçe de fındığı uzun süre çuvallarda uzun süre bekletmemiz gerekir. Bu antitoksinin önüne geçmesi lazım. Tane olan fındığı iyi kurutmalı ki kaliteli fındığı piyasaya verelim." değerlendirmesinde bulundu.

Gözleme Tarım Muhabir Fındık Hasadı Gesi 

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı