Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
'Yeşil Altın'da hasat dönemi başladı - DÜZCE

'Yeşil Altın'da hasat dönemi başladı - DÜZCE

"Yeşil Altın"da hasat dönemi başladı - DÜZCE - Detaylar - Levent Şahin Başaran ile röportaj"Yeşil Altın"da hasat dönemi başladı - Düzce 'de alçak kesimlerde fındık üretimi yapan çiftçiler, bölgede "Yeşil Altın" diye tabir edilen ürününü toplamaya başladıDÜZCE (AA) - Düzce 'nin, fındık üretimi yapılan alçak kesimlerinde, "Yeşil Altın" diye tabir edilen ürünün hasadına başlandı.Türkiye'nin fındık rekoltesinin yüzde 27'sine sahip Düzce 'de, yaklaşık bir aylık süreçte tarladan toplanan mahsul, çotanağıyla güneşe serilerek kurutulmasının ardından harmana hazır hale getirilecek.Randıman kaybını engellemek için iyice kurutulan fındıklar, bu yıl erken açıklanan ve üreticiyi memnun eden fiyatlarla pazara sürülmeye başlanacak.Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz'de ağustosun yılın en önemli ayı olduğunu söyledi.

Düzce Ovası'nda ve sahil bandında bugünün hasada başlama tarihi olduğunu vurgulayan Başaran, "Alçak kesimlerde bugün, orta kuşakta 10'u ve yüksek kesimlerde 15'i başlangıç tarihleridir. Bunu Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz duyurmuştu. Bugün itibarıyla da sahil bandında hasada başlandı. Tüm çiftçilerimize hayırlı hasatlar diliyorum." diye konuştu.
- "Rakam çiftçimizi çok memnun etti"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan rakamın üreticiyi çok memnun ettiğine değinen Başaran, şunları kaydetti:"Açıklanan rakam çiftçimizi çok memnun etti. İnşallah Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bir an önce devreye girer, elini hızlı tutar. Birim alana ne kadar fındık alacağını da hızlıca açıklamalıdır. Hızlı olması çok daha önem taşıyor. Hesap edilen arz fazlası fındığı TMO piyasadan çekemezse piyasa bu fiyatların daha altında gerçekleşebilir. Biz bunu hiç istemiyoruz."

Asad Muhabir Allah La Paz 

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı