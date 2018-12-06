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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yeryüzü İyilik Hareketi’nden Silopili öğrencilere yardım

Yeryüzü İyilik Hareketi’nden Silopili öğrencilere yardım

Öğrencilerden görüntü

Akıl Oyunları Öğretmen Öğrenciler 

-Yardım Dağıtımı
-Dilek Avcı'nın konuşması
-Ömer Değer'in konuşması

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Yeryüzü İyilik Hareketi Derneği, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Gazipaşa İlkokulundaki 160 öğrenciye mont ve ayakkabı, 70 öğrenciye ise akıl oyunları seti gönderildi. Silopi'deki Gazipaşa İlkokulu'nda görevli öğretmen Güllü Bildik, Yeryüzü İyilik Hareketi Derneği ile irtibat kurdu. Dernek yönetimi, okulda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere mont, ayakkabı ve akıl oyunları seti gönderdi. Dernek üyesi Aile Hekimi Dilek Avcı tarafından Silopi'ye getirilen hediye paketleri, okul idaresine teslim edildi. Okul idaresi, daha önce tespitini yaptığı 160 öğrenciye ayakkabı ve mont, 70 öğrenciye ise akıl oyunları setlerinden teslim etti. Avcı, "Bot, mont ve oyun setlerini Gazipaşa İlkokulu öğrencilerimize kardeşliğimiz bir sembolü olarak dağıttık. Bundan dolayı çok mutluyuz. Onların sevinçlerine ortak olduk" dedi.
Gazipaşa İlkokulu Müdürü Ömer Değer ise, "2 bin kilometreden sırf çocuklarımızın yüzünü güldürmek için geldiler. Yeryüzü İyilik Hareketi Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Bu çalışma ile 160 öğrencimize mont ve ayakkabı, 70 öğrencimize de akıl oyunları seti dağıtıldı" diye konuştu.
(AYZ-MP-Y)
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