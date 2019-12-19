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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yerli ve milli uydu 6A 2021'de uzaya fırlatılacak

Yerli ve milli uydu 6A 2021'de uzaya fırlatılacak

Bilişim Müşteri İlişkileri Direktörü Mustafa Çiçek röportaj

Alışveriş Savunma Sanayi Teknoloji Teknopark Rektör 

-Sunumdan detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Türksat Bilişim Müşteri İlişkileri Direktörü Mustafa Çiçek, 6A uydusunun 2021 yılında uzaya fırlatılmasının planlandığını belirterek, "Yüzde 100 yerli ve milli olacak" dedi.
Türksat ve Teknokent Savunma Sanayi Kümelenmesi (TSSK), savunma sanayi ve havacılık üst başlığındaki yerli ürünler ve uygulamaların yaygınlaştırılması, sektördeki işbirliklerinin derinleştirilmesi amacıyla ODTÜ Teknokent desteğiyle "B2B" etkinliği düzenledi.
ODTÜ Teknokent binasında gerçekleştirilen etkinlikte teknolojik yatırım gündemleri, TSSK üyesi olan ve etkinliğe iştirak eden firmalarla paylaşıldı. Firmalar, projelerini, ürünlerini ve çözümlerini kendilerine verilen randevu saatinde firma yetkilisine birebir sunma imkanı buldu.Etkinlikte Türksat adına bir sunum gerçekleştiren Bilişim Müşteri İlişkileri Direktörü Mustafa Çiçek, Türksat 5A uydusunun 2020, Türksat 5B uydusunun ise 2021 yılında fırlatılmak üzere çalışmaların devam ettiğini aktardı. "B2B" etkinlikleri hakkında bilgiler veren Çiçek, "Bilişim, teknoloji tarafında birçok firma var. Teknokentlerde veya teknoparklarda çok değerli firmalar var. Ancak bu firmaların ne iş yaptığıyla alakalı sadece kulaktan dolma bilgiler oluyor. 'B2B' etkinliklerinde bu firmaları tanıyıp, bu firmalarla görüş alışverişinde bulunup daha sonra yapacağımız projelerle ilgili olarak işbirliği yapma imkanımız oluşuyor. 'B2B' etkinliklerine daha önce birçok defa katıldık. Orada yine tedarikçi firmalarla çalışma imkanımız oldu. ODTÜ'de yapılan 'B2B' etkinliğini de önemsiyoruz ve birlikte çalışabileceğimiz firmalarla işbirliği kurmak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı."B2B" ve bu çerçevede gerçekleştirilen etkinliklerin gelecek vaat eden etkinlikler olduğunu söyleyen Çiçek, "Türkiye olarak Avrupa ülkesiyiz. Dünyanın evrildiği yöne baktığımız zaman hep teknoloji ve bilişim tarafına evriliyor. Biz de 'B2B' etkinliğinde genelde teknoloji firmalarıyla görüş alıverişinde bulunuyoruz. Bizim dünyaya yetişmemiz için yerli ve milli ürünlerimizin kalitesini artırıp, bu tarz firmalarla nasıl işbirliği yapacağımız konusunda farklı ve gelişmeye yönelik adımlar atıp dünya ile rekabet eden bir ülke olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.
"Tamamen yerli ve milli 6A uydusunun 2021 yılında atılması planlanıyor"Türksat 5A-5B ve 6A uydularının atılmak üzere hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen Çiçek, "6A ile ilgili olarak ortak konsorsiyum şeklinde oluşturulmuş bir organizasyon, uydu TAİ'nin Kahramankazan'daki USET yerleşkesinde yapılıyor. TÜBİTAK'ın önderliğinde Türksat ve TAİ'nin içinde bulunduğu bir ekip çalışmasıyla uydu çalışmaları devam ediyor. İnşallah 2021 yılı içerisinde 6A uydusunun atılması planlanmakta. Atılan her uydumuz çok kıymetli uydulardı. 6A uydusunun kıymeti ise yerli ve milli çalışanların tamamen yerli ve milli olarak yaptığı bir uydu olduğu için 6A'nın kıymeti çok önemli. İnşallah yüzde 100 yerli ve milli olacak" dedi.

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