Yerli ve milli oyuncak dönemi Haberi

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( GAZİANTEP )- Ezo gelin gibi milli ve yerli oyuncaklar, Sindy ve barbie bebek gibi batılı oyuncakların tahtını sallayacak- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yerli ve milli oyuncaklar dağıtacak GAZİANTEP



- Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteği ve Olgunlaşma Enstitülerinin girişimleri ile batı kültürünü yansıtan Barbie ve Siny bebek gibi oyuncakların yerine Ezogelin gibi yerli ve milli oyuncakların yapımına başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gezilerinde enstitünün yaptığı bebekleri dağıtacak. Olgunlaşma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen "Gelenekten geleceğe kültürümüzü yansıtıyoruz" başlıklı çalıştayda Türkiye genelinden 20 enstitü temsilcileri ile farklı kurumların üst düzey yetkilileri bir araya geldi. Gaziantep'te düzenlenen çalıştayda, Türkiye'nin dört bir tarafında, yöresel kültürüyle hazırlanan oyuncaklar tanıtıldı. Türk kültürünü yansıtan yerli ve milli yöresel oyuncaklar görücüye çıktığı çalıştay ile Ezogelin gibi milli ve yerli oyuncakların, Sindy ve Barbie bebek gibi batı kültürünü yansıtan oyuncakların pabucunu dama atması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı da yerli oyuncakları dağıtacak Çalıştayda konuşan Gaziantep Olgunlaşma Enstitüleri Müdüresi Hatice Kutsal, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül'ün talimatı ile bir haftada binlerce yerli ve milli oyuncak yaptıklarını söyledi.



Yaptıkları milli ve yerli oyuncakların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dağıtılacağını vurgulayan Kutsal, "Genel Müdürümüzün talimatıyla olgunlaşma enstitüsü müdürlerine bir görev verildi.

1 hafta içerisinde milli oyuncaklar hazırlansın ve Cumhurbaşkanımız tarafından dağıtılsın dedi.

Ve bizim arkadaşlarımız bir haftada binlerce oyuncak çıkardılar” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı hayat boyu öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ise, kültürel miras, kültürel değerleri, geleneksel sanatları geleceğe aktarılması açısından olgunlaşma enstitülerinin önemine dikkat çekti. “Her alanda millik bir vasıf haline geldi” Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin ise her alanda milliliğin bir vasıf haline geldiğini söyleyerek, "Ekonomiden siyasi yönetime kültürden sanata her alanda millik bir vasıf haline geldiği bir dönemde Türkiye çok önemli bir dönemeçten geçiyor. Cumhurbaşkanımızın bu millik vurgusu altında kültür ve sanat altında da yeni bir açılım yapmak üzere olgunlaşma enstitüsü gibi Türkiye Cumhuriyetinin köklü bir kurumu yeniden ele almak çok önemli bir adım olduğu kanaatindeyim. Türkiye de bütün kültür ve sanat alanında bu birikimi bu geleneği yeni bir mevzi kazandırmak üzere çok yoğun çalışmalar yapılıyor. Umuyorum bu alanda olgunlaşma enstitüsü bir merkez haline geçecektir” şeklinde konuştu.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ise, hem milli hem de yerli olunması gerektiğini söyleyerek, “Benim kılık kıyafetimi hafta sonu kıyafetimi takılarımı, saçım sakalımı bunların tamamını belirleyen bizler değiliz. Biz teknolojinin geldiği noktaya karşı değiliz. Onlardan bizim geçmişimize özümüze uygun olanı bizimkilerle harmanlayıp bizim yorumumuzla arz edelim. Çağdışı değil hem milli olacağız. Geçmişimizi bugünün çağının en güzelini alıp bizim yorumumuzu katmalıyız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından farklı yörelerin kültürünü yansıtan yerli ve milli oyuncaklar incelendi. (LO-SD-

