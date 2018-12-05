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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yerli ve milli enerji silahı ‘Wattoz’...Son teknoloji ‘Wattoz’ ile savunma sanayi ihracı gelişecek Haberi

Yerli ve milli enerji silahı ‘Wattoz’...Son teknoloji ‘Wattoz’ ile savunma sanayi ihracı gelişecek Haberi

Açıklamalar

Tekeli Savunma Sanayi Azeri Teknoloji Elektroşok Silahı 

-Klipten görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Yerli ve milli kaynaklar ile geliştirilen milli enerji silahı ‘Wattoz’ dünyaya sunuldu. Yerli üretim ‘Wattoz’ şimdiden 60 ülkeden 70 bin adet sipariş aldı. Silahın seri üretimine ise gelecek ay başlanacak. Son yıllarda savunma sanayiinde üzerinde önemle durulan yerli ve milli üretim ürünlere bir yenisi daha eklendi. WattozzSida (Silahlı insansız deniz aracı) projesiyle dikkatleri üzerine çeken Albayraklar Şirketler Grubu, şimdi de üretimini bitirdiği uzaktan etkili kablosuz milli enerji silahı Wattozz'un dünyaya sundu. Tamamen yerli kaynaklarla üretilen uzaktan etkili elektroşok silahı Wattoz, distribütörlükler verilmek suretiyle dağıtılacak. Albayraklar Şirketler Grubu’nun 4 yıllık bir çalışma sonucunda ortaya çıkardığı yerli enerji silahı, 8 metrelik menziliyle insan sağlığına zarar vermeyen ölçülerde elektroşok vererek kişiyi etkisiz hale getiriyor. Emniyet güçlerinde kullanılacak silahın tek rakibi ABD’de üretiliyor. ABD’deki örneğine daha gelişmiş olarak üretilen 'Wattoz‘ üstün teknolojiyi üzerinde barındırıyor. "Çok gururluyuz“ Şirketin genel merkezinde düzenlenen tanıtımda konuyla ilgili bilgi veren Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, "Silahımızda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok gururluyuz" açıklamasında bulundu. "25 yıllık kablo teknolojisini ortadan kaldırdık" Albayraklar Şirketler Grubu CEO’su Sertan Ayçiçek, ABD firmasının dünyadaki tekeline bugün itibariyle son verdiklerini söyleyerek, "Çok mutluyuz. 25 yıllık kablo teknolojisini ortadan kaldırdık. Silaha üstün özellikli ileri teknolojiler ekledik" dedi.
"60 ülkeden talep var" Söz konusu silahın Türk kolluk kuvvetlerinin envanterine de gireceğini belirten Ayçiçek aynı zamanda silahın ihraç edileceğini de belirtti.
Ayçiçek, an itibariyle 60 ülkeden talep aldıklarını da açıkladı.
Ocak ayında seri üretime başlayacaklarının bilgisini veren Ayçiçek, "Tüm üretim kanallarımızı seri üretim için İstanbul’a taşıyacağız. Silahın ilk teslimatına Haziran ayını bulacak. Halihazırda 70 bin adet sipariş alındı" diye konuştu.
Ayçiçek, silahın fiyatıyla da ilgili bilgi veren Ayçiçek, Wattoz’un ABD’de üretilen örneğine göre daha ucuza alıcı bulacağını kaydetti.
Milli enerji silahı ‘Wattoz’un özellikleri Uzaktan Kontrol Edilebilir Kablosuz Mermiler Üst üste çift atış yapabilme özelliği Anti Vibrasyon Sistemli Dahili HD Kamera Yüksek Tetik Hassasiyeti Barutsuz ve Gazsız Ateşleme Sistemi Sessiz Ateşleme Sistemi Dahili Hedef Lazeri ve Gece Aydınlatma Işığı Kompakt Dizayn Ergonomik Kabze Direkt Temas Modu Düşük, Orta ve Yüksek olmak üzere ayarlanabilir 3 Farklı Elektroşok Seviyesi Şarj edilebilir Uzun Ömürlü Batarya Opsiyonel İnsan Sesli Uyarı Sistemi Opsiyonel Dataport Veri Bilgi Sistemi
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