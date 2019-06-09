Yerli turisti uğurlayan esnaf yabancı turisti bekliyor

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( ANTALYA - ÖZEL)- Antalyalı esnaf bayram tatiliyle güldü ANTALYA



- Sezona bayram tatili yoğunluğu ile başlayan Antalya esnafı çifte bayram yaptı. Esnaflardan Serkan Kaya, "Yerli turistlerimizi gönderiyoruz, bugün son günleri artık. Dış Pazar ağırlıklı çalışacağız. Türkiye için güzel bir sezon olacağını düşünüyorum" dedi.

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için Antalya'ya gelen yerli turistler, esnafı mutlu etti. Sezona bayram tatili yoğunluğu ile başlayan esnafın yüzü gülüyor. Başta alışveriş merkezleri ve mağazalar olmak üzere cadde ve sokaklarda yoğunluğun yaşanmasına neden olan turistler, yaptıkları alışverişle de kentteki esnafa çifte bayram yaşattı. Uzun yıllar Almanya'da yaşayan ve Türkiye'ye hizmet etmek için geri dönen restoran ve dondurma işletmecisi esnaf Kudrettin Can, yoğun turist geldiğini belirterek güzel hizmetler vermek istediklerini paylaştı. Alman, İngiliz, Fransız müşterilerin geldiğini dile getiren Can, mutfaktan çıkamadığını söyledi.



Can, "Gelen müşterilerimizi daha iyi karşılarsak seneye de geleceklerdir" şeklinde konuştu.

"Rus ve Arapların tatlı kültürü benziyor" Lokum ve şekerleme ürünleri satan esnaf Serkan Kaya, sezona bayram telaşı ile başladıklarını belirterek, Ramazan Bayramının yoğun geçtiğini söyledi.



Bu sene turistlerin ilgisinin biraz daha fazla olduğunu dile getiren Kaya, "Yüzde 30’luk bir artış var, ilerleyen zamanlarda daha iyi olacağını düşünüyorum. Genellikle bize Rus ve Arap ağırlıklı müşteriler geliyor, onların tatlı kültürü Türklerle biraz bağdaşıyor, tatlıyı çok seviyorlar. Bu da firma olarak bizi mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Bayram sonrası dış piyasaya daha çok yöneldiklerini dile getiren Kaya, "Yerli turistlerimizi gönderiyoruz bugün artık son günleri. Dış Pazar ağırlıklı çalışacağız. Türkiye için güzel bir sezon olacağını düşünüyorum. Henüz Türkiye’ye gelmemiş turistlere mutlaka tarihini ve kültürünü görmelerini istiyorum. Türkiye kaçırılmayacak bir cennet" diye konuştu.

"Ne kadar turist gelirse Antalya o kadar kalkınır" Dönerci esnafı Hakan Taştan ise, gelen misafirlere en iyi hizmet ve kaliteyi sunmaya çalıştıklarını belirterek, "Bayram tatili bugün sona erdi, tatilciler gitmeye başladı artık. Bu saatten sonra yabancı turistlerin gelme yoğunluğu var. Ne kadar turist gelirse Antalya o kadar kalkınır, esnaf güzel ayaklanır, para kazanır. Şuan Rus ve Alman ağırlıkta turistler var, Araplar da gelmeye başlıyor. Türkiye'yi kalkındıracak turistler gelsin ki, hiç kimse demesin işsizlik oranı artıyor, grev var, açlık var. Bu sene geçtiğimiz sezona göre daha güzel, umarım böyle devam eder" diye konuştu.

25 yıllık esnaf Mehmet Tekin de, tüm bayram çalıştığını ve bayramın eski tadı olmasa da iş olarak güzel geçtiğini ifade etti.

Çok müşteri geldiğini kaydeden Tekin, yabancı turistlerin ağırlıkta olduğunu aktardı.

