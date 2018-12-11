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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Yerli Malı Haftası'nda 6 ton meyve öğrencilere dağıtılacak

Yerli Malı Haftası'nda 6 ton meyve öğrencilere dağıtılacak

Dağıtılacak 6 ton meyvenin öğrenciler tarafından hazırlanması

Öğretmenler Sağlıklı Beslenme Sivil Toplum Öğrenciler Sosyal Sorumluluk 

-Oda Başkanı Murat Hançer röp
-Oda tabelası detayı
-Detay görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanlığı Meyve Tüketen Gülen Yüzler ve Sağlıklı Nesiller adlı projesi çerçevesinde Havran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında Balıkesir'in Havran ilçesinde öğrenim gören tüm öğrencilere Tutum-Yatırım ve Türk Malları Haftası nedeniyle 6 ton meyve dağıtacak. Dağıtılacak meyveler her öğrenci için ayrı ayrı kese kağıtlarına konularak bu hafta içinde öğrencilere hediye edilecek. Dağıtılacak meyvelerin paketlenme işi, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde uygulanan toplum hizmeti kapsamında Havran Anadolu Lisesi ile Muzaffer Leman Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden bir grup öğrenci tarafından gerçekleştirildi.
Havran kapalı pazar yerinde yapılan paketleme çalışmalarına öğretmenleri nezaretinde katılan öğrencileri ziyaret eden Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu bu güzel çalışma için onlara teşekkür ederek sosyal sorumluluk duygusu taşımaları nedeniyle tebrik etti. Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer “Ben tüm öğrencilerimize, tüm gençlerimize yediklerinde, içtiklerinde sağlıklı beslenme adına yerli ürünlerin tercih etmelerini istiyorum. Bu konuda da sivil toplum kuruluşları olarak elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz” dedi.

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