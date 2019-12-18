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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yerli Malı etkinliğinde öğrenciler hastanelik oldu

Yerli Malı etkinliğinde öğrenciler hastanelik oldu

öğrenci röp.

Mide Bulantısı Gıda Zehirlenmesi Öğretmenler Yerli Malı Haftası Sağlık Ekipleri 

-hastane detay
-Ambulans detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt'ta bir okulda yapılan yerli malı haftası etkinliğinde yaklaşık 30 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Tevfikbey Ortaokulu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yerli malı haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, öğrenciler son derste getirdiği yiyecek ve içecekleri çıkartarak yemeye başladı.
Kısa bir süre sonra yaklaşık 30 öğrenci mide bulantısının olduğunu öğretmenlerine söyledi.

Okul yönetimi öğrencilerin durumunun kötüye gittiğini fark edince okula ambulans çağırdı. Okula gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından midesi bulanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Hastanelerde yapılan müdahale sonrasında öğrenciler taburcu edilirken, 10 öğrencinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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