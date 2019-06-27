Yerleşim yerlerine yakın makilik alanda yangın, müdahale sürüyor Haberi

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( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’in Tire ilçesinde, makilik alanda çıkan ve yerleşim yerlerine yakın olan yangını ekipler kontrol altına almaya çalışıyor. Bölgede bir helikopterinde yangına havadan müdahale ettiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre yangın, Tire ilçesi Işıklı Mahallesi Karatepe mevkiinde çıktı. Öğleden sonra makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Kısa sürede olay yerine Tire Orman İşletme Şefliği, Bayındır Orman İşletme Şefliğinden ekipler sevk edildi. Bu arada yangına bir helikopterde havadan müdahale etti. Vatandaşlar seferber oldu Öte yandan, yangının büyümemesi için vatandaşlarda canla ve başla mücadele verdi. Vatandaşlar, kendi su tankerleriyle yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Yangının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle çalışmaların bölgede yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi.

