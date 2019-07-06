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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yerin bin 500 metre altında Tuz mağarasında nikah töreni

Yerin bin 500 metre altında Tuz mağarasında nikah töreni

Tuzluca mağarası dış görüntüsü

Yurt Dışı Sünnet Töreni Gesi Festival Nikah Töreni 

-Mağara önündeki vatandaşlar
-Mağara içerisindeki nikah töreni
-Festival kapsamında açılan yöresel ürünler sergisi

( IĞDIR )- Yerin bin 500 metre altında düzenlenen tören renkli görüntülere sahne oldu IĞDIR

- Iğdır’ın Tuzluca Belediyesi’nde düzenlenen Gurbetten Sıla’ya festivali kapsamında Tuz mağarasında düzenlenen nikah töreni renkli görüntülere sahne oldu. Tuzluca Belediyesi tarafından tertiplenen “Gurbetten sılaya” festivali kapsamında Türkiye’nin çeşitli illerinden ve yurt dışından gelen Tuzlucalılar hemşerileriyle bir araya geldi hasret giderdi. Yöresel yemeklerin hazırlandığı festival alanında yöresel ürenler de görücüye çıktı. Tuzluca’nın simgesi olan Tuz Mağarasında yerin bin 500 metre altında nikah törene festivale damgasını vurdu. Festival etkinlikleri kapsamında ayrıca toplu sünnet töreni gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Ahmet Said Türkan’ın kıydığı nikah töreninin ardından davetliler gönüllerince eğlendi. Tuzluca Belediye başkanı Ahmet Said Sadrettin Türkan, 2 gün boyunca devam edecek olan festivali geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.


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