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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Yerin 150 metre altında ders işlediler

Yerin 150 metre altında ders işlediler

detaylar

Öğretmenler Görece Öğretmen Kapalı Mekan Öğrenciler 

-Emren Şen röportajı

( ÇANKIRI ) ÇANKIRI

- Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri Tuz Mağarası’nda ders işledi. Yaklaşık 50 öğrencilinin katılımıyla yapılan etkinlikte öğrenciler ilk defa geldiği Tuz Mağarası'nı gezerek hatıra fotoğrafları çekindi. Tuz Mağarası’ndaki farklı mekanlarda desen çalışması yapan öğrenciler yapılan etkinlikten memnun olduklarını dile getirdi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Emre Şen yaptığı açıklamada, “Okul dışında bir etkinlik yapmak istedik gün olarak 23 Kasım’ı özellikle tercih ettik. Yarın Öğretmenler Günü. Buradan tüm öğretmenlerin ve tüm öğretmen adaylarının gününü kutluyorum. Yaklaşık 50 öğrenci ve 4 akademisyenle birlikte Çankırı'nın bir nevi tabir ettiği Tuz Mağarası’na geldik burada bir desen çalışması yapıyoruz burada” dedi.
“Hababam Sınıfı’ndan etkilendik” Bölüm Başkanı Şen, “7’den 70’e herkesin seyrettiği Hababam Sınıfı’nda Mahmut Hoca’nın bir repliğinde ‘Okul dört tarafı duvarlarla örülü üzerinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir, yeter ki öğrenmek eğitmek ve hep beraber olmak olsun.’ Biz de bu amaçla buradayız. Birde öğrencilerimiz Türkiye’nin her tarafından geliyorlar Çankırı’ya. Ama Çankırı’yı bilmeden mezun oluyorlar. Amacımız burada Çankırı’yı tanıtmak Çankırı’yı bir ilçe pozisyonundan çıkararak il olduğunu duyurmak için şu anda buradayız. Çalışma yaptık inşallah sonucunu da göreceğiz. Okul dışına çıkmak öğrencilerin ufkunu açıyor. Yalnızca aynı kalıplardan çalışmalarını engelliyor. Gelişimine faydalı olduğunu düşünüyorum. Tuz Mağarası Çankırı’yla bütünleşti. 400 yıla yakın bir tarihi var. Belki de daha fazla tam bilmiyorum ama burada bazı sergilerde yapıldı güzel bir organizasyonda yapıldı. Öğrenciler ilk defa geliyorlar buraya. Hava şartlarından dolayı tercih ettik birazda kapalı mekan olduğundan dolayı” diye konuştu.

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