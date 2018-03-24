Yerel tohumları takas etmek için buluştular

-Stantlardan görüntü

-Belediye başkanı rop.

-Katılımcılar rop.



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın’ın İncirliova ilçesinde düzenlenen 2. Yerel Tohum Takas Şenliği’ne katılan üreticiler ve dernekler ellerindeki yerel tohumları takas etti. Yerel tohumların kullanımın arttırılması için düzenlenen İncirliova 2. Yerel Tohum Takas Şenliği kapsamında Bursa, Antalya, İzmir, İstanbul gibi illerden gelen üreticiler ve dernekler oluşturulan stantlarda ellerindeki domates, biber, bamya, kavun, karpuz ve benzeri yerel tohumları takas etmek için şenlikte buluştu. Bu yıl tohum takas şenliğinin ikincisini düzenlediklerini belirten İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, “Yurt genelinde pek çok iştirakçinin İncirliova’da buluşmasını temin etmek amacıyla birinci yaptığımız organizasyondan sonra biraz daha bu işin hem sahiplenilmesini hem daha geniş anlamda katılımın sağlanması için bu sene organizasyonumuzu biraz daha ciddi oluşturmaya gayret ettik. Şu anda ulusal bazda yapmaya çalıştığımız bu etkinlik gerçekten uluslar arası hale dönüşmeye başladı.

Kıbrıs’tan Makedonya’dan misafirlerimiz var. İnşallah bunları gelecekte biraz daha arttıracağız. Cenab-ı Allah’ın bize sunduğu ürünleri en doğal haliyle gerçekleşmesini temin etmek anlamında tohum takas faaliyetlerinde İncirliova Belediyesinin de katkısı olsun düşüncesi ile yapmaya başladığımız programlar karşılık göstermeye başladı.

Bugün İzmir, İstanbul, Bursa, Antalya, Ankara illerimizin muhtelif il ve ilçelerinden katılımcılar iştirakçi arkadaşlarımız var. Ellerindeki yerel tohumları paylaşmak için şenliğe katıldıklarını ifade eden, İzmir Seferihisar Belediyesi Tarımsal Hizmetler Sorumlusu Şevket Meriç, “Üretmiş olduğumuz yerel tohumlardan paylaşmak üzere geldik. Yerel tohum ve yerel üreticilerin desteklenmesi için yapılan tüm faaliyetleri canı gönülden destekliyoruz. Tohumlar 1950 yılından sonra kaybolmaya yüz tuttu. Ama bu tür faaliyetler kaybolmuş olan yerel tohumları tekrar gün yüzüne çıkmasına ve güvenilir sağlıklı gıda olarak sofralarımıza gelmesine fayda sağlıyor” diye konuştu.



