Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yerel seçimlere doğru - SAKARYA

Yerel seçimlere doğru - SAKARYA

- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın karşılanması - Aydın'ın açıklamalarıYerel seçimlere doğruSAKARYA (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Sakarya 'ya geldi.Partisinin il başkanlığını ziyaret eden Aydın, burada yaptığı açıklamada, 31 Mart'ın yaşadıkları yere, ile, beldeye, büyükşehire karşı sorumlulukları yerine getirecekleri bir gün olacağını söyledi.

Seçimlere az bir süre kaldığını anlatan Aydın, "Yerelde var olan sıkıntılarımızı, geride bıraktığımız 5 yıl içerisinde yapılan, yapılamayan vaatleri ayırt ederek, onu Türkiye'nin genel gidişiyle orantılı olarak bir karar vereceğiz. Bu seçimle birlikte Türkiye'de hiçbir şey değişmeyecek. Yani geçen yıl Cumhurbaşkanlığı seçimi yaptık. Seçilen Cumhurbaşkanı görevine devam edecek. TBMM seçimini yaptı, orada da bir değişiklik olmayacak. Sadece bizim yaşadığımız yerdeki hayatımızı ilgilendiren konularla ilgili karar vereceğiz." diye konuştu.
Aydın, ülkenin ayrışmaya, bölüşmeye değil, bir arada kendi meselelerini çözebilecek bir ortaklık kültürüne ihtiyacı bulunduğunu dile getirdi.Koray Aydın, daha sonra çeşitli programlarda vatandaşlarla bir araya geldi.

Karya Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı