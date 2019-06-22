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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yere düşen elektrik kablosu panik yaşattı

Yere düşen elektrik kablosu panik yaşattı

Olay yeri detay

Elektrik Kablosu Jandarma Elektrik Direği 

-ekiplerin müdahalesi

( HATAY )- Yere düşen kablodan çıkan kıvılcımlar panik yaşattı- Mahalleli yere düşen kabloya müdahalede geç kalan ekiplere tepki gösterdi HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde, enerji yüklü olan kablo yere düştü. Kıvılcımların çıktığı kabloya ekipler geç müdahalede bulununca mahalleli tepki gösterdi. Tekebaşı Mahallesi’nde bulunan bir elektrik direğindeki kablo henüz bilinmeyen nedeniyle koparak yere düştü. Enerji yüklü olan kablodan çıkan kıvılcımlar mahallede panik yaşattı. Kıvılcımlar sonrası çıkan ufak çaplı yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Olay yerine geç kalan elektrik arıza ekipleri ise mahalleli tarafından tepkiyle karşılandı. Olayın üzerinden 1 saat geçtiğini ifade ederek tepki gösteren mahalleliyi bazı vatandaşlar ve jandarma ekipleri sakinleşti. Yere düşen kabloya müdahale eden elektrik arıza ekipleri, kabloyu geri yerine bağlayarak, direğe enerji verdi.
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