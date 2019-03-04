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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yerde bulduğu fare ilacını şeker sanıp yedi

Yerde bulduğu fare ilacını şeker sanıp yedi

Çocuktan görüntü

Uttu 

-Acilden detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy mahallesinde meydana gelen olayda 6 yaşındaki çocuk sokakta bulduğu ilacı şeker sanıp yedi. Hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki çocuk Bursa'ya sevk edildi. Alınan bilgilere göre olay Yeniceköy Mahallesinde meydana geldi. 6 Yaşındaki Mertcan Ö. sokakta bulduğu ilacı şeker sanıp yedi. Küçük çocuk, bir süre fenalaşınca özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan testler sonucu küçük çocuğun yuttuğu ilacın fare zehri olduğu anlaşıldı. Durumu kritik olan çocuk Bursa'ya sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor
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