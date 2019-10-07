Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yerde bulduğu cisim elinde patlayan çoban ağır yaralandı - MARDİN

Yerde bulduğu cisim elinde patlayan çoban ağır yaralandı - MARDİN

- Ambulansın yaralıyı götürmesi - Olay yerine gelen güvenlik güçleri - Olay yerinde inceleme yapılmasıMARDİN (AA) - Mardin 'in Nusaybin ilçesinde bir çoban, hayvan otlatırken bulduğu cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Nusaybin ilçesinde Suriye sınırına yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan 8 Mart Mahallesi'nde hayvan otlatan çoban Selahattin Bayhan (56), yerde bulduğu henüz niteliği belirlenemeyen cismi incelemeye başladı.
Elinde incelediği cismin patlaması sonucu ağır yaralanan Bayhan, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.Çoban Bayhan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Olay yerine gelen güvenlik güçleri, alanda inceleme yaptı.

Güvenlik Güçleri Hayvan 

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı