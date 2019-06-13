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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yeraltından çıkan dumanlar korkuttu İzle

Yeraltından çıkan dumanlar korkuttu İzle

Dumanların çıkması

Elektrik Kablosu Uttu 

-İtfaiyenin tedbiri
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Esenyurt'ta yeraltı elektrik kablolarında yangın İSTANBUL

- Esenyurt'ta yeraltından çıkan dumanları gören vatandaşlar paniğe kapılarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Yeraltından çıkan yoğun dumanın ekiplerin gelmesiyle birlikte elektrik kablosu yangını olduğu ortaya çıktı. Olay, Bağlarçeşme Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımdaki bir ağacın dibinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar paniğe kapıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşları uzaklaştırarak olay yerine şerit çekti. Vatandaşların kaldırım kenarından gitmesi sağlanarak elektrik kurumu ekipleri beklendi. Olay yerine gelen ekiplerin elektriği kesmesi ile dumanlar kesildi.
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