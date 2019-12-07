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07 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yeraltı çöp konteyneri için kazılmış kuyuya düştü

Yeraltı çöp konteyneri için kazılmış kuyuya düştü

Olayın yaşandığı bölgeden görüntü

Temizlik İşçisi Çöp Konteyneri 

-Çöp konteynerlerinden detay
-Kuyudan görüntü ve detay
-İtfaiye ve ambulans ekiplerinden detay

( UŞAK -ÖZEL)-Temizlik işçisi yanlışlıkla yeraltı çöp konteyneri için kazılmış kuyuya düştü UŞAK

- Uşak’ta belediyede çalışan bir temizlik işçisi akşam saatlerinde çöp konteynerinde biriken çöpleri almak amacıyla çalışma yaparken, ayağının kayması sonucu daha önceden yeraltı çöp konteyneri için kazılmış olan kuyuya düştü. İşçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay Kemalöz Mahallesi Desan Sitesi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyede çalışan temizlik işçisi 35-40 yaşlarındaki L.K. ve çalışma arkadaşları akşam saatlerinde çöp konteynerinde biriken çöpleri almak için bölgeye gitti. L.K. burada çöpleri alacağı esnada ayağının kayması sonucu aynı noktada bulunan fakat henüz faaliyete geçirilmeyen, daha önceden yer altı çöp konteyneri konmak için kazılmış kuyuya düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri L.K.’yı 2, 5 metre derinliğindeki kuyudan çıkararak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Olayı hafif sıyrıklarla atlatan temizlik işçisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından belediye ekipleri bölgedeki kuyunun etrafını güvenlik şeridiyle sararak tedbir aldı.
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