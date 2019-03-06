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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yer altındaki imalathanelerde kaçak silah üretmişler - ARTVİN Haberi

Yer altındaki imalathanelerde kaçak silah üretmişler - ARTVİN Haberi

- Artvin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonundan görüntüler - Yerleri tespit edilen imalathanelerden görüntüler - Detaylar - Artvin 'de yasa dışı silah imalatı yapanlara yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı - Şüphelilerin, yer altında inşa ettikleri imalathanelerde silah ürettiği belirlendiANKARA (AA) - Artvin 'de yasa dışı silah imalatı yapanlara yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.Borçka Cumhuriyet Savcılığınca, yasa dışı silah imalatı yaptığı ve bunları sattığı iddia edilen 8 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Karar doğrultusunda harekete geçen Artvin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün Borçka ve Arhavi'de belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
- Yer altında imalathane yapmışlarEkiplerin incelemesi sonucu 2'si yer altında inşa edilmiş, diğeri de bir köy evinin bodrum bölümünde olan 3 yasa dışı silah imalathanesi tespit edildi.İmalathanelerde yapılan aramalarda, farklı çap ve markalarda 7 tabanca, 3 tüfek, bir kurusıkı tabanca, 50 av tüfeği fişeği, 35 tabanca fişeği, 9 şarjör ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve şablon ele geçirildi.Gözaltına alınan 8 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Akalan Yakalama Kararı Kurusıkı Tabanca İmalathane Harekete Geç 

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