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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yenişehir Emniyetinden Huzur Operasyonu

Yenişehir Emniyetinden Huzur Operasyonu

Operasyondan görüntüler

( BURSA -HD) BURSA

Polis Uyuşturucu Polis Memuru Memur 


- Bursa Yenişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan, huzur operasyonu ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında şehrin birçok noktasında arama gerçekleştirildi.
Yenişehir ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis memurunun katıldığı eş zamanlı huzur operasyonunda şehrin birçok yerinde arama yapıldı. Alınan bilgiye göre, halkın huzur ve refahını sağlamak için yapılan uygulamalarda Yenişehir’de bulunan lunapark, çay bahçeleri, parklar ve birçok noktada eş zamanlı yapılan aramaların düzenli olarak süreceği belirtildi.
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