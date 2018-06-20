Yenişehir Emniyetinden Huzur Operasyonu



- Bursa Yenişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan, huzur operasyonu ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında şehrin birçok noktasında arama gerçekleştirildi.

Yenişehir ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis memurunun katıldığı eş zamanlı huzur operasyonunda şehrin birçok yerinde arama yapıldı. Alınan bilgiye göre, halkın huzur ve refahını sağlamak için yapılan uygulamalarda Yenişehir’de bulunan lunapark, çay bahçeleri, parklar ve birçok noktada eş zamanlı yapılan aramaların düzenli olarak süreceği belirtildi.

